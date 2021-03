Irina Reboni y Cecilia López presentaron su libro "Transforma tu vida. Una experiencia nutritiva"

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, este lunes la Licenciada en Nutrición Irina Reboni y la Doctora Cecilia López presentaron su libro "Transforma tu vida. Una experiencia nutritiva" en el Edificio 6 de Julio. En el año 2019 la Licenciada en Nutrición Irina Reboni y la Doctora especializada en Medicina Interna, Clínica Endocrinológica, Diabetología y Obesidad Cecilia López decidieron escribir un libro. Impulsadas por la pasión por su profesión e inspiradas en la satisfacción de sus pacientes con el Método TISO (Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad), comenzaron a escribir con el objetivo de ayudar a más personas y educar a los ciudadanos contando lo que atraviesa un paciente con obesidad y cómo puede mejorar su salud: "trabajar de la forma en que trabajamos nosotras, con el tipo de metodología que utilizamos nos pareció que iba a dar muchísimo valor y que iba a ayudar a muchísima más gente" manifestó la Licenciada Reboni. Durante la pandemia ambas profesionales aprovecharon sus ratos libres para escribir enfocándose en cinco casos de pacientes que, con sus particularidades, padecían obesidad: "elegimos esos casos porque sabemos que las personas se van a sentir identificadas y se van a dar cuenta de que forma los abordamos y como pudo salir adelante cada uno de los pacientes" expresó Reboni. Con su editor, Julio Zapata, lograron transmitir el mensaje que tenían planeado desde el principio: "nosotras plasmamos la idea pero el editor fue quien nos ayudó a interpretar lo que queríamos volcar. Le mostramos el borrador y él entendió lo que queríamos plasmar" dijo la Doctora López. Al respecto, Zapata comentó que el libro fue resultado del trabajo en equipo y la construcción colectiva: "se dio una dinámica de trabajo en equipo en el que bajo ningún punto hubo una mirada de no entendimiento sino todo lo contrario de construcción colectiva. Ha sido algo debatido y consultado todo el tiempo con ellas que desde el comienzo sabían lo que querían contar". A lo largo del libro, se trata la obesidad desde las diversas particularidades que presenta cada paciente y el acompañamiento de ambas profesionales que remarcan la importancia de la salud por encima de lo estético: "cuando entendamos que la obesidad es una enfermedad ahí realmente vamos a comprender que los cambios que uno hace no tienen que ser por la estética sino por la salud" manifestó López. Asimismo, la Doctora explicó que el título elegido está vinculado a la metáfora de la mariposa: "si el paciente cambia el estilo de vida, tiene una alimentación saludable, realiza actividad física, tiene una supervisión médica y cree en sí mismo es como la mariposa transforma su vida." Por otra parte, Reboni agregó: "cada capítulo tiene su enseñanza médico-nutricional. Si bien contamos de qué forma tratamos al paciente con un tratamiento específico tiene una enseñanza profesional". "Transforma tu vida. Una experiencia nutritiva" es un libro con perspectiva de género, es decir, no es un libro sólo para mujeres sino que es para todos. Además de abordar la obesidad trata problemáticas que afectan a distintas edades desde la adolescencia hasta la tercera edad: "empezamos con una problemática contemporánea (bullying) que puntualmente quienes más la sufren son los adolescentes, donde se pone la mirada en lo estético producto de la industria cultural de consumo. La idea de elegir la última historia fue justamente para pensar que no hay edades para tomar las riendas de tu vida y correr el eje de esa cuestión que tenemos tan instalada desde la cultura de consumo que solamente mira lo estético, es decir, le puede afectar a un adolescente, a una persona a los 20 años, 30 años, 70 años" comentó Zapata. En lo que concierne a la obesidad, la Doctora López remarcó que para "combatirla" es fundamental informar al paciente y comprender que es una enfermedad crónica y epidémica: "la obesidad no es algo circunstancial o físico sino que es una enfermedad. Creo que la pandemia nos enseñó que si no tenes salud no hay nada superior a eso." Por su parte, Reboni agregó que no hay soluciones mágicas para lograr el descenso de peso: "necesitamos que haya cambios paulatinos y eso tratamos de plasmar en el consultorio. Dejar algún grupo de alimentos de forma brusca no va a ayudar ni a descender más rápido ni a descender en forma constante ni a mantenerlo en el tiempo." A su vez, especifican que trabajan utilizando un método denominado transdisciplina, el mismo consiste en que todos los profesionales atienden al paciente en el mismo espacio físico y todos opinan en pos de mejorar su tratamiento. Al presentarse en un día especial como lo es el Día Internacional de la Mujer ambas dijeron sentirse orgullosas: "8M, mujer, mamá y médica. Dos profesionales que plasman lo que hacen a diario y comparten su experiencia de nutricionista y médica" afirmó López. Reboni agregó: "logramos escribir un libro siendo mamás, profesionales y estando activas en nuestra profesión así que para nosotras este día es muy importante". En el Edificio 6 de Julio estuvieron presentes, además de familiares y pacientes, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, la Diputada Provincial Soledad Alonso, el director de Cultura, Hernán Casanova, y la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi. Aquellos interesados en adquirir el libro pueden hacerlo en el Centro Médico Rawson, la Librería Byblos y en forma digital en Amazon Books y Google Books.

