Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN CORTE DE PASTO "Barrio Dalmine nuevo entre Buenos Aires y Jacob: espacio libre donde no se corta el pasto. Hay mosquitos y oscuridad. Desastre, nadie se hace cargo" muestra Haydee.



POZOS EN RUTA 4 "Otra vez tenemos la Ruta 4 (camino 014.02) con pozos mortales. Cada vez duran menos las reparaciones provisorias que hace con la mejor voluntad el Municipio. Pero el voluntarismo no alcanza, necesitamos que el Intendente le exija a la provincia su repavimentación. Los vecinos de los Barrios del corredor de la Ruta 4 pagamos 3 veces más de impuesto municipal que los vecinos del centro urbano y a cambio no recibimos ni siquiera un buen servicio de recolección de basura" escribe Marcelo.



LLEGÓ LA SOLUCIÓN "Gracias ya se limpió, se reparó y se colocó una tapa de metal en la calle Gavazzi esquina Falucho" escribe Daniel.

#QuejaVecinal desde el Sector Isleño partido de #Campana nos siguen informando de gran cantidad de bolsas de residuos y botellas flotando en el Canal Yrigoyen que luego van al río Paraná, como así también al costado de la ruta. Es URGENTE la necesidad de un PLAN DE RECOLECCIÓN. pic.twitter.com/4We68z50A0 — Daniel Trila (@dantrila) March 10, 2021 #QuejaVecinal caño de agua pinchado bajo la calle forma un charco que rompe el mejorado en Rawson esquina Granaderos. Frente a Rawson 1686 Campana pic.twitter.com/FFQIBTfs8L — Daniel Trila (@dantrila) March 7, 2021 #QuejaVecinal VIDEO enorme pérdida de agua en Arenales 1468 #Campana. En 5 segundos Se llena una botella de 2 litros Lo que implica 24 litros por minuto, y seguimos multiplicando Cuántos litros se derrocharon en cuatro meses que no fue respondido el pedido de reparación?? pic.twitter.com/7ttcJouHnW — Daniel Trila (@dantrila) March 5, 2021

10 de Marzo de 2021:

Quejas Vecinales

