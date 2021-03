Impulsan declarar el 7 de marzo como "Día Provincial por el Derecho a la Salud"

La fecha está relacionada con el natalicio del Dr. Raúl Carrillo, primer Ministro de Salud de la Nación y considerado como el padre del sanitarismo argentino. "La intención es que cada 7 de marzo se reflexione sobre Carrillo y su legado", señaló la diputada Soledad Alonso. La iniciativa será replicada también en el Congreso. Al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento del Dr. Raúl Carrillo, diputada provincial Soledad Alonso ingresó un proyecto de ley en la cámara baja bonaerense para declarar a esa fecha como "Día provincial por el Derecho a la Salud". Se trata de una iniciativa cuya autoría comparte con la legisladora María Laura Ramírez y contó con el asesoramiento del Dr. Nelson Donatto, ex director del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora y actual asesor del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El texto original será la base para un proyecto similar que el diputado nacional Carlos Ortega presentará en el Congreso próximamente. "Con Perón como Presidente -comentó Alonso- en 1946 el Dr. Carrillo se hizo cargo de la Secretaría de Salud de la Nación, que luego fuera elevada a Ministerio. Es decir, fue el primer Ministro de Salud de la Nación y considerado como el padre del Sanitarismo Argentino. Cualquiera que revise los hitos de su gestión, sabrá que hubo un antes y un después en la Argentina en términos sanitarios y de acceso a la salud por parte de la población. La intención de fondo es promover que cada 7 de marzo se reflexione sobre Carrillo y su legado, la importancia de contar con un Estado presente como garante del acceso a la Salud de todos y todas. Venimos de un gobierno neoliberal que al Ministerio de Salud lo degradó a la categoría de Secretaría, por ejemplo, como si la salud de la gente fuera una cuestión secundaria. La importancia de contar con un sistema de Salud Pública se visualizó claramente en un contexto de pandemia declarada por el COVID 19. Nadie puede negar la necesidad de contar con un Estado presente y garante del acceso a la salud y como promotor de acciones tendientes a la prevención sanitaria… Entonces, lo que buscamos con el proyecto ese día del año no sólo se recuerde su figura, sino los conceptos que impulsaba y siguen vigentes: hoy se sigue hablando de hacer "carrillismo", es toda una escuela sanitaria. Lamentablemente, la bancada de Juntos por el Cambio no apoyó que nuestro proyecto sea tratado Sobre Tablas durante la sesión del jueves, lo cual me pareció un gesto por lo menos mezquino, pero también si se quiere coherente con la mirada que tienen sobre el tema. Lo que hay que entender es que, por un lado, la Salud Pública es un derecho, pero por el otro, y hablo de aquellos que sólo ven números fríos, también es una inversión y no un gasto". EN LOMAS Alonso fue convocada por el Ministerio de la Salud de la Provincia de Buenos Aires a participar como oradora del acto en memoria del Dr. Ramón Carillo que tuvo lugar ayer por la tarde al pie del busto que se encuentra en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. En la oportunidad, acudió junto al Diputado Nacional Carlos Ortega. "Fue un honor participar en un acto organizado por el Ministerio de la Provincia recordando la figura de Carillo, y tomar contacto con dos de sus descendientes todo un privilegio. Rescato a Carrillo como eminencia médica, su mirada sanitarista y de vanguardia para su tiempo; pero también al Carrillo empático, militante, y comprometido, quería llevar la salud afuera de los consultorios… La figura de Carrillo no puede perderse en el tiempo, y tiene que seguir inspirando a las actuales y las futuras generaciones de médicos y médicas, y a todo el personal de salud en general. Hoy, durante los discursos, a Carillo lo citaron varias veces. Me quedo con una frase: ´Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud, si estas son accesibles al pueblo".

Ortega y Alonso ayer al pie del busto de Carrillo, junto a autoridades sanitarias de Lomas y de la provincia de Buenos Aires, y familiares del ex Ministro.





"Me quedo con una frase: ´Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud, si estas son accesibles al pueblo", señaló la diputada en relación a la figura de Carillo.



Impulsan declarar el 7 de marzo como "Día Provincial por el Derecho a la Salud"

