» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 10/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Augusto Castro Sala (JR):

"Nosotros estamos del lado de los que siempre tuvieron una sola camiseta"







Así lo señaló el presidente de la Juventud Radical de Campana, Augusto Castro Sala, camino a la interna bonaerense del 21. Solo restan días para que la interna de la Unión Cívica Radical (UCR) de Provincia de Buenos Aires defina a sus representantes en la mesa del Comité. Por un lado se postula Maximiliano Abad, jefe de bloque de Juntos por el Cambio en la cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; y en la vereda del frente se encuentra el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Augusto Castro Sala, que hace tiempo confirmó su apoyo a Abad, manifestó: "Creo que en esta interna se definen dos maneras de hacer política. Desde Adelante Buenos Aires trabajamos para un radicalismo plural, sin sectorismos, con un rol fundamental de la juventud y principalmente con renovación. Estamos muy orgullosos de ser protagonistas y de acompañar a Maxi". "Posse es muy conocido en la provincia. Si él gana, la identidad del partido estará en peligro. A la pruebas me remito, muchos amigos y barones de la provincia que son del PJ lo apoyan, fue candidato del Frente para la Victoria, se fue al Frente Renovador y en 2015 fue candidato apoyando al PRO y no a Ernesto Sanz. Nosotros tenemos bien clara las cosas, estamos del lado de los que siempre tuvieron una sola camiseta", expresó el joven dirigentes. "La interna no es en contra de los radicales de Campana que apoyan a Posse y siempre estuvieron dentro del radicalismo. Es contra los oportunistas, que se acuerdan de la UCR cuando les conviene, incluyendo dirigentes locales", fustigó Castro Sala. Y añadió: "Nosotros venimos militando desde los 16 o 13 años y siempre con la camiseta radical." "Queremos que el 21 de marzo el radicalismo siga creciendo de la mano de Maxi, sabemos que es el camino a una provincia mejor. Somos la lista de la identidad, de la igualdad y de la renovación", aseguró Castro Sala. "Volveremos a tener ese rol protagonista en la sociedad, fortaleciendo Juntos por el Cambio y siendo una alternativa real a peronismo tanto como en Buenos Aires como en la Argentina", concluyó.



Presidente de la Juventud Radical de Campana, Augusto Castro Sala



Augusto Castro Sala (JR):

"Nosotros estamos del lado de los que siempre tuvieron una sola camiseta"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar