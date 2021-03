Efemérides del día de la fecha, 10 de Marzo

LISANDRO LÓPEZ DEBUTA EN LA SELECCIÓN

Hace 16 años Lisandro López debutaba en la Selección en un partido amistoso frente a México. En ese entonces, el delantero de Racing había sido goleador del Apertura 2004 y tenía un gran rendimiento que se evidenciaba en los 26 goles convertidos a lo largo del Clausura 2005. El partido se disputó en el Estadio Coliseo Memorial de Los Ángeles (Estados Unidos) y finalizó en empate 1 a 1; Fabricio Fuentes abrió el marcador a los 22 minutos poniendo en ventaja a los mexicanos, sin embargo, 22 minutos después Rolando Zárate lo empató. Cabe destacar que aquel día José Pekerman hizo debutar a Rodrigo Palacio, Zárate, Fuentes, Fernando Belluschi, Martín Romagnoli, José Sosa, Víctor Zapata y Eduardo Tuzzio.

FALLECE ROBERTO PERFUMO

Roberto Alfredo Perfumo nació el 3 de octubre del año 1942 en Sarandí, Buenos Aires. "El Mariscal" comenzó su carrera futbolística en el equipo de su barrio y, tras ser rechazado de Lanús e Independiente, arribó a River por obra de Ernesto Duchini. Después de que el "Millonario" lo echara, Duchini se lo llevó a Racing, club en el que se convirtió en uno de los máximos ídolos: "para mí siempre fue un laburo [ser jugador de fútbol]. Un laburo que me costó un sacrificio enorme porque les tuve que ganar a todos. Me echaron de Independiente, de Lanús y de River. No me ponían y me entrenaba igual" dijo a la revista "El Gráfico".

Integrante del inolvidable "equipo de José", dirigido por Juan José Pizzuti, Perfumo se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1966, la Copa Libertadores 1967 y la Copa Intercontinental 1967: "Pizzuti entendía el fútbol como un juego que se desarma y se vuelve a armar: defensa, ataque, más lo que propone el contrario, más lo que podíamos hacer nosotros, más una gran perseverancia. Todo eso puesto en la búsqueda de un objetivo común: el resultado." Más adelante, en el año 1971, comenzó a jugar en Cruzeiro (Brasil), club en el cual salió campeón del Campeonato Mineiro (1972, 1973 y 1974) y la Copa Minas Gerais (1973). En el año 1975 retornó al país y comenzó a jugar en River, equipo en el que se consagró campeón del Torneo Nacional y Torneo Metropolitano de ese año; asimismo, en el año 1977 conquistó el Torneo Metropolitano. En el año 1978 colgó los botines y, tres años después, empezó su carrera como director técnico; a lo largo de los años dirigió a Sarmiento de Junín, la Institución Atlética Sud América (IASA) de Uruguay, Racing, Olimpia de Paraguay, Independiente Santa Fe de Colombia y Gimnasia y Esgrima La Plata. En lo que respecta a la Selección, Perfumo fue campeón del Torneo Preolímpico Sudamericano (1964) y participó en dos Mundiales (1966 y 1974).

Falleció en el año 2016 en Buenos Aires.

SE LANZA "SEE YOU AGAIN"

Un día como hoy en el año 2015, Wiz Khalifa y Charlie Puth lanzaban el sencillo "See you again". Perteneciente al disco de la banda sonora de la película "Rápidos y Furiosos 7", "Furious 7 (Original Motion Picture Soundtrack)", y compuesta por el rapero norteamericano junto al cantante estadounidense, la canción le rinde homenaje al actor Paul Walker (fallecido en noviembre del año 2013) asimismo plasma los sentimientos de Puth tras la muerte de su amigo Vail Cerullo: "cuando escribimos la canción fue tan poderoso, simplemente una loca interacción humana".