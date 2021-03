La AFA confirmó ayer las designaciones. El Violeta recibe el sábado a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 17.10 horas. Cada vez falta menos para el arranque del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Y camino a ese comienzo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó ayer los días y horarios de cada partido de la primera fecha y también informó las designaciones arbitrales. Así, Villa Dálmine conoció que Sebastián Zunino será el árbitro del duelo que afrontará este sábado desde las 17.10 horas frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio de Mitre y Puccini. Con este referee, el Violeta ha tenido dos experiencias, ambas durante el campeonato que se canceló por la pandemia de coronavirus: empate 0-0 frente a Almagro como visitante en febrero de 2020 y derrota 1-0 con Gimnasia de Jujuy como local en noviembre de 2019. El cuarteto arbitral se completará con los asistentes Nicolás Bravo y Martínez Cuenca y Juan Pablo Loustau.

Sebastián Zunino



FECHA 1 - ZONA A VIERNES - 20.10 horas: Nueva Chicago vs Mitre (SdE) / Mariano González SÁBADO - 17.30 horas: Gimnasia (M) vs Agropecuario / César Ceballo - 19.10 horas: Alte Brown vs Estudiantes (BA) / Fabricio Llobet - 21.15 horas: Belgrano vs Tigre / Emanuel Ejarque DOMINGO - 18.00 horas: Estudiantes (RC) vs Dep. Maipú (M) / Rodrigo Rivero - 19.00 horas: San Martín (T) vs Alvarado (MdP) / Pablo Giménez LUNES - 17.10 horas: Dep. Riestra vs Quilmes / Ramiro López MARTES - 21.10 horas: Chacarita vs Atlanta / Jorge Broggi LIBRE: Temperley FECHA 1 - ZONA B VIERNES - 18.00 horas: San Martín (SJ) vs Atl de Rafaela / Luis Lobo Medina SÁBADO - 17.10 horas: Def. de Belgrano vs Instituto / Adrián Franklin - 17.10 horas: San Telmo vs Barracas Central / Diego Ceballos - 17.10 horas: Villa Dálmine vs Indep. Rivadavia / Sebastián Zunino - 17.30 horas: Santamarina vs Gimnasia (J) / Bruno Bocca - 19.30 horas: All Boys vs Dep. Morón / Lucas Comesaña DOMINGO - 17.10 horas: Brown (A) vs Gmo. Brown (PM) / Juan Pafundi - 20.00 horas: Güemes (SdE) vs Ferro Carril Oeste / Yamil Possi LUNES - 21.30 horas: Almagro vs Tristán Suárez / Julio Barraza

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Sebastián Zunino será el árbitro del debut

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar