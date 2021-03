Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 10/mar/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 10/mar/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

COPA: SAN LORENZO Esta noche, San Lorenzo debutará en la segunda ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores de América cuando visite a Universidad de Chile (21.30, ESPN). Hoy también jugarán: Universidad Católica de Ecuador vs Libertad de Paraguay, Gremio de Porto Alegre vs Ayacucho de Perú y Caracas de Venezuela vs Junior de Barranquilla. Ayer, en tanto, comenzaron tres series: Wanderers de Uruguay 1-0 Bolívar de Bolivia, Santos de Brasil 2-1 Deportivo Lara de Venezuela y Unión Española de Chile 1-0 Independiente del Valle de Ecuador.



COPA FEMENINA: RIVER Por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina, River Plate venció ayer 1-0 a Independiente Santa Fe de Bogotá y quedó como líder de la zona junto a Sol de América con 4 unidades. En la última fecha, las Millonarios se medirán ante Atlético Sport Club de Venezuela, que ha perdido en sus dos presentaciones. Por su parte, Boca Juniors lidera el Grupo B junto a Sociedade Esportiva Kindermann con 4 unidades después de golear 10-1 a Deportivo Trópico de Bolivia. En la tercera y última fecha, las Xeneizes se medirán justamente con el equipo brasileño. PLATENSE VS SARMIENTO Hoy se disputará el partido "interzonal" entre los dos equipos recientemente ascendidos, pendiente de la primera fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Será desde las 17.10 horas en el estadio Ciudad de Vicente López. COPA ARGENTINA POR TRES Este miércoles habrá triple tanda de Copa Argentina. En primer turno, desde las 17.10 horas, se enfrentarán Banfield y Güemes de Santiago del Estero para definir al rival de Deportivo Madryn en la segnda ronda. En tanto, desde las 19.20 se medirán Atlético Tucumán y Comunicaciones, en un duelo que determinará el próximo rival de River Plate. Finalmente, desde las 21.30, Independiente buscará estirar su buen momento ante Villa Mitre de Bahía Blanca (el ganador jugará con Tigre en segunda fase). JUVENTUS ELIMINADO Ayer se definieron las primeras dos series de Octavos de Final de Champions League y, sorpresivamente, Juventus quedó eliminado a pesar de vencer 3-2 como local a Porto de Portugal (que tuvo a un destacado Agustín Marchesín en el arco). El duelo se definió en tiempo extra, porque en los 90 minutos se repitió el 2-1 de la ida (ahora favorable a la Vecchia Signora). En el suplementario, el gol que anotó el conjunto portugués terminó valiendo "doble" en el desempate y decantó la serie a su favor. En Alemania, con un doblete de Haaland, Borussia Dortmund igualó 2-2 con Sevilla (Lucas Ocampos y Marcos Acuña fueron titulares, mientras "Papu" Gómez ingresó en el ST) y selló su pase a Cuartos de Final gracias a la victoria 3-2 conseguida como visitante en la ida. BARSA, POR LA HAZAÑA En la continuidad de la Champions League, Barcelona visitará hoy a Paris Saint Germain con la difícil misión de remontar la derrota 4-1 que sufrió como local en el partido de ida. En tanto, en Inglaterra, Liverpool recibirá a Leipzig con la ventaja de dos goles que consiguió en la ida. EL ALETI Y EL CITY Atlético Madrid, líder de La Liga de España, disputará hoy frente a Athletic Bilbao su partido pendiente de la 18ª fecha. Por su parte, Manchester City, líder de la Premier League, adelantará hoy su compromiso de la 33ª fecha ante Southampton.

