El entrenador de Villa Dálmine se refirió al presente del plantel y adelantó que la formación del debut sería la misma que alistó en el último amistoso. Y respecto a lo sucedido con Catriel Sánchez señaló que le dejó "una sensación muy amarga". Al plantel de Villa Dálmine solo le restan dos entrenamientos antes del debut en el Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Y de cara a ese compromiso, el entrenador Felipe De la Riva brindó una conferencia de prensa en la que repasó la actualidad del equipo y adelantó que la formación titular para recibir Independiente Rivadavia de Mendoza sería la misma que presentó en el último amistoso. Así, de no mediar sorpresas, el Violeta saldría el sábado a la cancha con Emanuel Bilbao; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero; Leandro Larrea, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Facundo Rizzi; Cristian Ojeda y Sergio Sosa. Sin embargo, el entrenador no confirmó el sistema táctico que utilizará. Señaló que los nombres elegidos le dan "flexibilidad" en ese sentido y si bien mencionó la formación como un 4-3-3, también es cierto que podría cambiar a un 5-3-2 (similar al utilizado en el último Torneo de Transición) o a un 4-4-1-1. En cuanto a las características que tendrá su alineación, señaló que cree que será un equipo "muy sólido, al que no le van a llegar demasiado" y que será "muy intenso", con jugadores que "corren mucho todos, ordenadamente". Mientras en el trato del balón, destacó el "buen pie" de Sánchez y Ojeda y que, al momento de las transiciones, el equipo tendrá "mucha dinámica" y "velocidad por los costados" con Larrea y Rizzi (o Tomás Garro, como alternativa). "El orden y el sistema lo adquirieron, también la presión en campo rival. Y tenemos buen juego aéreo, con varios jugadores de mucha altura. Es probable que nos falte volumen de juego, pero es lógico, porque hay jugadores que llegaron estos últimos días. Para eso necesitamos conocimiento y entendimiento, cuestiones que llevan más tiempo", añadió el DT respecto a este "equipo nuevo" que conformó. "La dirigencia ha hecho un esfuerzo para tener un plantel acorde a la categoría. Nuestro gran objetivo es mantener al hincha ilusionado hasta el final. Sería algo muy feo, de lo que me debería hacer responsable, si el equipo no mantiene ilusionado al hincha al término de la primera rueda. Tenemos aspiraciones serias de hacer un buen torneo y tenemos un equipo con ambición", remarcó De la Riva.

EL DT CONTÓ QUE CONSIDERA QUE TENDRÁ UN EQUIPO “MUY SÓLIDO Y MUY INTENSO". CASO CATRIEL Entre las dificultades que señaló de cara al inicio del campeonato, Felipe fue contundente: "Arrancamos sin el 9, que no es un contratiempo menor", afirmó en relación a la ausencia de Catriel Sánchez. "Nosotros preparamos el equipo con él como la gran referencia ofensiva y veníamos trabajando bien. Pero pasó lo que pasó y tener que salir a buscar un 9 a diez días del inicio del torneo no es sencillo. No es que se nos fue un marcador de punta, se nos cayó el 9. Y eso es un problema", explicó. Y sobre lo ocurrido con el cordobés, De la Riva comentó: "Es una muy buena persona, de muy buen corazón, a la que aprecio mucho. Eso no quita que ha cometido errores como profesional. Primero lo viví con mucho susto, porque el panorama que me pintaron inicialmente no era agradable. Una vez que él evolucionó favorablemente y que su vida no corría peligro, el susto se fue transformando en tristeza, desazón, porque empezamos a pensar un poco más desde lo futbolístico y porque después de tanto trabajo para ponerlo bien en todos los sentidos, más allá de lo futbolístico, sentimos que su situación no tenía vuelta atrás. Y nosotros siempre consideramos que Catriel tiene todo para ser un gran jugador. Es una sensación muy amarga que va a perdurar por un buen tiempo". Como reemplazante de Sánchez llegó Luciano Vázquez, quien firmó el sábado y se incorporó esta semana al plantel. Al respecto, el DT señaló que el objetivo es que se ponga bien físicamente "lo más rápido posible" y marcó que difícilmente esté disponible para las primeras dos fechas, pero que espera tenerlo listo para la tercera. "Con él vamos a tener un muy buen número 9", se ilusionó. CASO RECALDE Otro jugador al que se refirió De la Riva fue Federico Recalde, quien ayer fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético de Rafaela. "Su salida es un tema que teníamos charlado, pero que me sorprendió porque se dio casi sobre el inicio del campeonato. Tiempo atrás, mi consejo para él había sido que, a su edad, debía salir del club. No porque no lo queríamos en el plantel, sino porque su carrera debía despegar para tratar de hacer una diferencia económica. Y él estaba de acuerdo con eso. Considero que Fede debía abandonar su zona de confort: acá era el chico mimado y lo aplaudían si se tiraba al piso, si se la daba a un compañero o si se la pasaba a un rival. Creo que, con este paso, él va a crecer mucho, porque se va a tener que ir a vivir a otra ciudad y arrancar de cero. Eso lo hará crecer como futbolista. Después el tiempo dirá si tiene que volver. De mi parte, tendrá las puertas abiertas, pero yo le deseo que no tenga la necesidad de volver: me gustaría que le vaya bárbaro en Rafaela y que después siga creciendo profesionalmente, acá o en el exterior".



FELIPE ASEGURÓ QUE SE TRATA DE “UN EQUIPO NUEVO" Y QUE “EL GRAN OBJETIVO ES MANTENER AL HINCHA ILUSIONADO HASTA EL FINAL".

DT de Villa Dálmine:

De la Riva; "Tenemos un equipo con ambición"

