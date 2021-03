A una comerciante le hicieron "el cuento de la tía"

Fue en un local de ropa del centro. Una cliente simuló pagar con tarjeta de débito, pero se trataba de una estafa. Se llevó más de 25 mil pesos en mercadería.

La propietaria de un local de ropa en el centro de la ciudad sufrió "el cuento de la tía" y sufrió el robo de más de 25 mil pesos de mercadería.

El hecho sucedió el pasado 5 de marzo y fue denunciado en la Comisaría de Campana cuatro días después. En contacto con La Auténtica Defensa, la comerciante señaló que habría otros locales estafados bajo la misma modalidad.

"Entra una mujer al local y comienza a agarrar un montón de ropa. Tenía el local lleno y estaba tratando de atender a todo el mundo. De todas maneras me tendría que haber dado cuenta porque era re sospechosa la actitud, ponele que se habrá llevado 10 prendas", relató a este medio la damnificada, Cintia Conte, dueña del negocio de ropa Runni Campana, ubicado en Castelli al 300.

El truco estuvo a la hora de pagar y bien podría haber salido de la película Nueve Reinas. "Cuando viene, me da una tarjeta de débito que la paso por Mercado Pago y no me la aprueba. La paso por el sistema del banco y tampoco. La paso por el posnet y no me pasa, incluso en modo manual. Entonces ella me dice que tiene una parrilla y que las tarjetas las pasa online", contó Conte.

La falsa cliente entonces le proporcionó una página web y hasta un código de aprobación. "El código era para hackear el sistema", señaló la comerciante. Y se lamenta: "No le tendría que haber pasado la tarjeta ni nada de eso. Se llevó un montón, casi 30 mil pesos de mercadería".

Pasado unos días, Conte advirtió que la plata no se acreditaba en su cuenta y que la venta no figuraba en ninguna base de datos. Solo se quedó con los comprobantes, pero que no son suficientes para comprobar la operación. "Es el cuento del tío, pero más fino", dijo la víctima.

La presencia de la estafadora en el local quedó registrada por las cámaras de seguridad. Además, por haberle proporcionado un DNI junto a la tarjeta de débito, en la denuncia ante la Policía Bonaerense también figura un supuesto nombre. Habrá que ver si es el verdadero o se trata de otra artimaña.