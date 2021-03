» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 11/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Alonso y Ortega presentes en el Congreso por la Nueva Ley de Ganancias







Ambos legisladores de Campana, participaron de la reunión de ayer donde se analizaron las modificaciones al proyecto de alivio fiscal presentado por Sergio Massa en febrero. "Siguen las conversaciones para incluir entre las exenciones rubros tales como los adicionales por productividad", adelantó Ortega. Encabezada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y la participación del presidente de la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, Carlos Heller, ayer tuvo lugar en el Congreso de la Nación otra reunión de trabajo con legisladores de extracción sindical y representantes gremiales con el objeto de aportar modificaciones al texto de la nueva Ley de Ganancias. "Como todos sabemos - señaló el diputado nacional Carlos Ortega- además de elevar el piso del impuesto a las ganancias a $150 mil, en el transcurso de los últimos días estamos sumándole diferentes exenciones de manera de alcanzar a un universo más amplio de trabajadores. Así, ya está muy avanzado que no sean gravados diferentes ítems como por ejemplo el aguinaldo, las vacaciones, los viáticos, y un porcentaje de las horas extras. Siguen las conversaciones para incluir entre las exenciones rubros tales como los adicionales por productividad. El consenso está, en líneas generales todo el frente sindical está conforme sobre cómo se está avanzando, diría que ya estamos viendo la letra chica". En su rol como integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores a través de la ANSeS, la diputada provincial Soledad Alonso también participó de la reunión de ayer, e incluso tomó la palabra. Según explicaron ambos legisladores de nuestra ciudad, también se está evaluando incorporar modificaciones para las familias monoparentales que no son tenidas en cuenta por la ley actual, al igual que los concubinos, que tampoco son reconocidos para desgravar el impuesto.

"El objetivo es tener sancionada la nueva ley en abril, y va a beneficiar a más de un millón 260 mil trabajadores activos y pasivos", señaló Carlos Ortega. RETROACTIVA "Para pasarlo en limpio, estamos hablando que no pagarán ganancias el 93% de los trabajadores registrados. Y con los jubilados se quiere eximir a aquellos que perciben hasta 8 haberes mínimos. Hoy pagan ganancias el 6% del total de jubilados. Con la nueva ley, la mitad de ellos dejarán de pagar el impuesto", comentó Alonso y en el mismo sentido, Ortega señaló: "El objetivo es tener sancionada la nueva ley durante el mes próximo, y beneficiar a más de 1 millón 260 mil trabajadores activos y pasivos. Pero además, lo que se quiere es que sea retroactiva al 1 de enero del 2021, de manera tal que se le devuelva el dinero a la gente que quedó exenta". "Este proyecto significa un alivio para el bolsillo de trabajadores y jubilados, e indirectamente, también contribuir a la reactivación económica que el gobierno busca alcanzar con diferentes medidas que se están tomando a nivel macro y que incluyen una reforma tributaria progresiva que se va a dar más adelante. El consumo ya se está reactivando, y si hay más demanda se van a generar más puestos de trabajo", concluyó Alonso.



