» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 11/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Choque en avenida Varela y Sívori







Un hombre de 58 años con golpes leves fue trasladado por SAME 1 al Hospital San José. Una Nissan Tida chocó ayer por detrás a un Peugeot 207 en la esquina de avenida Varela y Sivori, mano hacia el arco de ingreso a la ciudad. Aparentemente, el impacto tuvo lugar por a raíz de una frenada imprevista del autor color rojo, que a su vez no llegó a impactar con una camioneta que circulaba por delante suyo. El conductor del Nissan, de 58 años, tuvo golpes y por precaución fue trasladado por SAME 1 al Hospital San José para que sea revisado. Del operativo participaron personal de Tránsito Municipal, que cortó transitoriamente la circulación por el sector; y uniformados del Comando Patrulla asignados a las zonas 1 y 4.

El conductor del Nissan fue trasladado hasta el Hospital San José.





El 207 habría frenado bruscamente ante una maniobra imprevista de otro conductor.

#Ahora Choque en Varela y sívori un Peugeot 207 freno por maniobra de una camioneta y el Nissan Tida impacta de atrás. Un hombre de 58 años con golpes leves fue trasladado por SAME 1 al hospital San José. En el lugar Dirección de Tránsito. Comando zona 1 pic.twitter.com/OcWgdCjclQ — Daniel Trila (@dantrila) March 10, 2021

Choque en avenida Varela y Sívori

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar