La web del Municipio suma tecnología para brindar mejor servicio a los vecinos

El sitio municipal dispone ahora de un asistente virtual – CAVI- que contesta automáticamente de manera ágil y sencilla las consultas que realizan los vecinos. El Municipio sigue sumando tecnología para garantizar un servicio más eficaz y de calidad a los vecinos y, desde diciembre, su página web https://www.campana.gov.ar/ dispone de un asistente virtual que responde automáticamente las consultas que realizan los vecinos. Se trata de CAVI, una herramienta que implementó la Subsecretaría de Modernización junto a Grupo Extraordinaria para guiar y asesorar de manera ágil respecto a servicios y trámites que funciona las 24 horas los 365 días del año. "El año 2020 fue un año que aceleró algunos procesos como el de la oferta de servicios a través de los medios digitales. Y Campana no se quedó atrás", expresaron desde la subscretaría. Sobre ello, explicaron que en un comienzo, las operadoras del CeMAV, de manera remota, respondieron consultas a través del chat online que se implementó en sitio del Municipio, respondiendo en el período de abril a diciembre más 6.000 consultas sobre diversos temas (permisos para circular y/o condiciones para operar los comercios, hisopados, atención médica, reclamos, moratorias, consultas de tasas, denuncias a comercios y/o actividades no permitidas, etc.). No obstante, para poder brindar un servicio estandarizado, desde la Dirección General de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, implementó un sistema de respuestas pre-establecidas que debían ser administradas de manera manual por cada operadora. De esta manera, los empleados públicos pueden centrarse en las cuestiones más complejas en las que marcan la diferencia, evitando las fáciles y repetitivas. "Este antecedente fue el que se utilizó para lanzar CAVI ya que permitió que contara con la información necesaria para atender las diversas consultas y dudas que los vecinos tienen no solo sobre sus trámites municipales sino también sobre los continuos cambios que presenta un escenario como la pandemia que estamos atravesando", detallaron. Además explicaron que este asistente virtual dispuesto en https://www.campana.gov.ar/ utiliza la inteligencia artificial para poder dar respuestas a todas sus inquietudes. Día a día, a medida que más vecinos lo consultan, se actualiza la información y optimiza su funcionamiento: aprende de las inquietudes que le van llegando y se actualiza. Actualmente, son más de 200 las consultas diarias que responde CAVI constituyéndose como un servicio ágil, accesible y cercano para los vecinos.

