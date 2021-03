» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 11/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Rubén Romano:

Junto a Soledad Calle, referentes del PJ-Frente de Todos, hablaron sobre el avance de la campaña vacunatoria en nuestra Ciudad, de los dos tipos de vacunas utilizados para diferentes grupos de vecinos. Aseguraron que en Campana "se vacuna bajo el principio de igualdad" La vacunación contra el Coronavirus avanza en la Ciudad, y la llegada de nuevas dosis ha posibilitado acelerar el proceso de inmunización contemplándose la apertura de nuevos puntos de aplicación. Al incremento de la cantidad de vecinos vacunados, también se suma la diversidad de grupos que recibieron la dosis, según el tipo de vacuna que arriba a la Ciudad. "La Provincia genera los turnos según el stock de vacunas existente" explicó el médico y referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano. Quien aclaró que "las dosis de Sinopharm están siendo aplicadas a docentes, policías, agentes del servicio penitenciario y a menores de 59 años con factores de riesgo, mientras que las Sputnik V son para los mayores de 60 años, según las recomendaciones sanitarias actuales". Por su parte, la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle, afirmó que "las prioridades en los grupos etarios o de riesgo siguen vigentes, y el stock determina los turnos para cada grupo. Estamos siguiendo de cerca las alternativas de la vacunación en nuestra Ciudad, porque queremos llevar tranquilidad a los vecinos, asistirlos y acompañarlos en este momento que representa el principio del fin de la pandemia". Al tiempo que lamentó lo ocurrido con la vacunación a mayores en CABA, que tuvo lugar en el Luna Park y donde se generaron largas colas y reclamos por falta de organización. "Hemos realizado un trabajo a conciencia para que algo así no ocurra en nuestra Ciudad. La vacunación en Campana tiene como principio la igualdad, y lo que pasó en Capital demuestra un desinterés por parte del Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ha sometido a personas mayores a una situación inhumana. No dispuso ni los recursos, ni la organización necesaria para semejante operativo, porque no le importa. Y el mismo desinterés notamos en Campana, cuando el Intendente Abella ni siquiera se acercó a los puntos de vacunación a ver cómo son atendidos los vecinos que por allí pasan a diario". En este sentido, Rubén Romano expresó: "no me voy a cansar de invitar al Intendente a recorrer la UTN y los centros de vacunación. Abella debe venir a ver los lugares donde se vacuna a nuestros vecinos. Es importante que conozca de primera mano lo que sucede en la ciudad que gobierna". Por último, el profesional insistió con que las personas que eligen vacunarse, deben inscribirse en la página oficial de la Provincia www.vacunatepba.gba.gob.ar: "Es la única forma de acceder a la vacuna. Estamos vacunando a quienes se anotaron inicialmente porque así el sistema de turnos lo digita, y con la llegada permanente de nuevas vacunas aquellos que se anotaron no hace mucho, o aún no lo hicieron, también irán recibiendo sus turnos" concluyó.

