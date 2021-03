Efemérides del día de la fecha, 11 de Marzo

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN

Impulsado por la Sociedad Internacional de Nefrología (SIN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF) y celebrado desde el año 2006, en este día se concientiza acerca de la importancia de la salud renal y el acceso a diagnósticos básicos y el tratamiento temprano para reducir el impacto de la enfermedad renal. El tema de este año es "Salud renal para todos en todas partes: vivir bien con la enfermedad renal" y tiene el objetivo de empoderar al paciente: "debemos ir más allá del ´status quo´ y avanzar en el enfoque centrado en el paciente en la investigación, la práctica y las políticas".

La Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) es la alteración del funcionamiento de los riñones por más de tres meses. Al provocar la pérdida gradual de sus funciones el paciente debe ser tratado con diálisis. En el año 2020, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) estimó que el 10% de los argentinos padecen Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la mayoría desconoce esta condición; en la Provincia 1.700.000 personas tienen algún grado de insuficiencia renal; y más de 11.000 personas están en tratamiento de diálisis, de las cuales 2.140 se encuentran en la lista de espera para trasplante renal. A su vez, desde CUCAIBA, recomiendan incorporar hábitos de vida saludable; a saber, tomar agua de manera regular durante el día, realizar actividad física, comer más frutas y reducir el consumo de sal.

FALLECE JULIO DE CARO

Julio De Caro nació el 11 de diciembre del año 1899 en Buenos Aires. Proveniente de una familia dedicada a la música, De Caro empezó a estudiar piano desde temprana edad hasta que acordó con su hermano, Francisco De Caro, intercambiar instrumentos. Así comenzó a tocar el violín, instrumento que dominó a la perfección, y deslumbró a muchos interpretando composiciones clásicas. En el año 1917 tocó en la orquesta de Roberto Firpo y llamó la atención de Eduardo Arolas, "El Tigre del bandoneón", quien lo contrató en su orquesta: "toqué ´La cumparsita´, pidiendo permiso para introducir dos contrapuntos. Cuando acabé la pieza, hubo una ovación delirante".

Tras integrar las orquestas de Osvaldo Fresedo, Minotto Di Cicco y Juan Carlos Cobián, en el año 1923, formó un conjunto con Pedro Maffia, Luis Petrucelli, Emilio de Caro y su hermano Francisco. Más adelante, en el año 1931, fue el director musical de la película "Las Luces de Buenos Aires" que protagonizó Carlos Gardel. A lo largo de su carrera se destacó con los tangos "Mala pinta", "El monito", "Boedo", "Mala junta", "El malevo" y "Orgullo criollo".

Falleció en el año 1980 en Mar del Plata, Buenos Aires.

"YOU´RE BEAUTIFUL" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2006, el sencillo "You´re beautiful" de James Blunt destronaba a "Check on it" de Beyoncé del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Back to Bedlam" (2004) y compuesta por el cantante británico junto a Amanda Ghost y Sacha Skarbek, la canción es acerca de su ex novia: "es un poco miserable. Se trataba de ver a mi ex novia en el metro de Londres con su nuevo novio, que no sabía que existía. Ella y yo nos miramos y vivimos toda una vida en ese momento pero no hicimos nada al respecto y no nos hemos visto desde entonces".