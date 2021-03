» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 11/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

El Talavera nunca nos defrauda

Por Luis María Bruno







Fiesta del Surubí en Goya y del Pacú en Esquina Después de una semana de Luna Llena y de aguas turbias y muy revueltas regresamos a realizar un nuevo relevamiento de pesca. En esta oportunidad en compañía del amigo y colaborador Jorge Alberto Robson decidí visitar el kilómetro 194 del Pasaje Talavera. Nuestra salida comenzó con nuestra tradicional parada en carnadas El Toro de Calixto Dellepiane y Ruta Provincial 6, en donde como de costumbre nos proveímos de unas buenas porciones de lombrices, anguilas, filet de sábalos entre otras. Después de transitar los treinta y cinco kilómetros desde nuestra localidad hasta la guardería náutica del Camping Recreo Keidel donde tengo en guarda a "Gino" procedimos a quitar las lonas y a cargar todos nuestros elementos de pesca, fotos y filmación. Ya en marcha pusimos proa aguas arriba del Pasaje Talavera, para de esta manera realizar una navegación que nos demandó aproximadamente unos veinte minutos hasta las inmediaciones del kilómetro 194, aquí fondeamos sobre margen izquierda en una profundidad media de unos once metros, donde como siempre nos dejó la posibilidad de tener a tiro de caña la costa para especies cazadoras y aguas afuera profundidades de entre los trece y quince metros ideales para bogas, carpas y variada en general. Procedimos entonces a los armados de equipos que como siempre y en líneas generales están compuestos por varas de un metro ochenta a dos metros diez, con reeles rotativos, frontales y del tipo huevitos cargados con nylon del 0,40 mm, plomadas de 90 a 110 gramos, brazoladas con anzuelitos corvineros números 2 y 3, los que encarnamos como de costumbre en los distintos equipos con una gran variedad de carnadas como maíz fermentado, masa, salamín, anguilas, tripa de pollo y lombrices entre otras. La primera respuesta efectiva de pique fue en uno de mis equipos encarnados con maíz fermentado y maza de ajo, comenzando a dar una hermosa pelea con cabezazos y corridas en distintas direcciones, Después de unos minutos pudimos ver asomar a flor de agua la figura de una hermosa boga. Posteriormente en otro de mis equipos el pique marcado y clásico de la boga se hizo notar muy claramente y así fue que logré la segunda pieza de esta jornada. De momento se venían dando bogas de muy lindos portes las que rondaban de los dos kilos y medio a los dos kilos ochocientos. Por su parte, Jorge también recibió la respuesta de un pique muy marcado y efectivo el que respondió con una certera clavada de caña, minutos de pelea y de disfrute y otra boga más que se sumaba a esta jornada. Por otra parte, si bien habíamos arrancado temprano esta salida de pesca, la temperatura y el sol de la mañana nos marcaban buen clima pero también nos aseguraban una jornada sumamente calurosa, la que ya se empezaba a sentir. En otro de mis equipos el cual estaba encarnado con lombrices recibí también un hermoso pique. En esta oportunidad se trató de un armado de aproximadamente un kilo y medio de peso el cual regresé al agua, mientras me encontraba con la devolución de este ejemplar uno de mis equipos encarnados con rodajas de anguilas fue el que marcó un violento pique, tomé el equipo y procedí a clavar y asegurar la pieza, momentos de corridas y tensión en el agua, el nylon que iba de un lado al otro hasta que emergió del agua con un salto maravilloso la figura de un lingote dorado, si tenía en la punta de mi línea a un bellísimo dorado de unos dos kilos de peso, una vez a bordo foto, filmación y al agua de nuevo. Por su parte, Jorge seguía ubicado con sus equipos en proa y con buenas respuestas. En cuanto a los piques, los que se comenzaron a dar para boguitas que no superaban el kilo a kilo y medio de peso, las cuales después de las capturas, fotos y filmaciones fueron regresadas al agua. El mediodía nos sorprendía con varias lindas capturas realizadas y un pique muy entretenido, pero también con el bimini de la lancha abierto a full ya que el sol pegaba a pleno y la temperatura se hacía sentir cada vez más, precisamente por esto decidí buscar además el reparo de la sombra de unos hermosos sauces y sarandí que se encontraban en la costa vecina, aunque por ello tendríamos que sacrificar este primer lugar de buenos piques y capturas. Ubicados ahora bajo la sombra en una profundidad de unos cuatro metros, reacondicionamos los equipos y procedimos a realizar los nuevos intentos aguas afuera. Mientras nos disponíamos a almorzar y tomar algo fresco sorprendentemente uno de mis equipos marcó el clásico pique de la boga. Así fue que el almuerzo pasó a segundo plano y con Jorge nos dispusimos a atender ese equipo y a filmar la captura que en este caso se trató de una boguita de aproximadamente un kilo y medio la que regresamos al agua. Posteriormente Jorge fue quien recibió otro buen pique en su caña la cual tomó y aseguró la captura con una certera clavada, linda pelea dio este ejemplar de boga que promedió los tres kilos de peso. Así las cosas los piques y capturas de bogas no cesaban por más que habíamos cambiado de sector de pesca. Se ve que estaban presentes y con muchas ganas de comer, además las únicas dos especies distintas que se dieron en este día habían sido aquel armadito y el dorado que capturé en la mañana. Realmente insólito que no se nos haya dado algún bagre, algún pati, alguna carpa, pero bueno así es la pesca debe ser por eso que nos gusta tanto, nunca hay una jornada idéntica a otra. Promediando las 15:30 horas y más que satisfechos por la jornada de pesca vivida, emprendimos el regreso a la guardería disfrutando de los hermosos paisajes que nos regala también el querido Pasaje Talavera, el que nunca nos defrauda y siempre paga con buena pesca. Fiesta Nacional del Surubí: Ante la sucesión de consultas y con motivo de informar a pescadores, medios de prensa, y comunidad toda, la Comisión Municipal de Pesca, organizadora de la Fiesta Nacional del Surubí, desea informar que la Edición 2021 aún no tiene confirmación de su realización. Asimismo, se está trabajando con todas las áreas competentes municipales y provinciales, para que en las próximas semanas poder dar una respuesta definitiva, la cual será informada a través de los canales de comunicación oficiales de nuestra Fiesta Nacional del Surubí (Web/Redes Sociales). Paralelamente, atendiendo al contexto sanitario actual, y según recomendaciones de los organismos locales, provinciales y nacionales, resulta prudente mencionar que se está trabajando en normas y protocolos que permitan la realización de nuestra Fiesta Mayor en la fecha programada en su momento desde el 26 de abril al 2 de mayo de 2021. No obstante, y debido a la actual Pandemia que afecta al mundo, es importante destacar que la mencionada comisión organizadora NO TIENE POTESTAD sobre la realización de la Fiesta, siendo facultad conjunta de la Municipalidad de Goya, el Comité de Crisis y el Gobierno Provincial de Corrientes tal definición, la cual será COMPARTIDA por la Comisión Municipal de Pesca. Por último, queremos agradecer a los pescadores de todo el país y a la comunidad de Goya por su apoyo incondicional a la Fiesta Mayor de los Goyanos Fiesta del Pacú en Esquina: La 35º Fiesta Nacional Pacú entregó unas 34 piezas en esta edición 2021, el cual fue el certamen de pesca de nivel nacional que dio inicio al calendario en la provincia de Corrientes, en un año atípico producto de la pandemia. En esta oportunidad 199 embarcaciones salieron en busca del esquivo pacú, donde se capturaron 34 piezas en total. El local Juan Ojeda resultó ganador al capturar una pieza de 5.180kgs, mientras que el equipo ganador fue el Nº 030, integrado por Ricardo Zaragoza, Santiago Espinoza, Agustín Molinari y Mauricio González, quienes obtuvieron 6 capturas y un puntaje de 56645, por el lado de las damas el equipo Nº 172 con un puntaje de 13845, fue el mejor clasificado, donde lo integraron Eugenia Sarubbi, Dora Estigarribia, Andrea Fernández y María A Sarubbi. La cena y premiación se llevó a cabo al aire libre en el estadio de fútbol de la sociedad sportiva Esquinense, a donde actuaron Amandaye y Los Alonsitos. Además en el marco de este evento se dio una situación atípica a donde la comisión directiva del Club Náutico y de Pesca Brown, responsable de la organización de la Fiesta Nacional del Pacú, resolvió la descalificación y no participación de sorteos ni cena Show al equipo Nº 036, de acuerdo al Art.º3 inciso I), "manifestar conducta antideportiva o molestar a otros participantes "debido que al finalizar el horario del concurso, integrantes de la organización en este caso (guía y una fiscal recibieron agresiones) que llevaron a que intervengan las autoridades correspondientes, y a posteriori se realizara la denuncia pertinente". En nuestro programa televisivo Nº 870 de esta semana, te mostramos todo lo comentado en esta nota, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Con excelentes bogas nos recibió el Talavera.



