La semana Mundial de la Sensibilización de la Sal se celebra la segunda semana de marzo de cada año. Este año es del 8 al 14 de marzo con el lema: "¡Más sabor, menos sal!". Su principal objetivo, es sensibilizar y concienciar a la población de la disminución del consumo de sal y de esta forma prevenir enfermedades cardiovasculares. El consumo de sal en el país supera ampliamente las recomendaciones. Se ubica entre 9,8 y 12,7 grs. por día, cuando la sugerencia de OMS es menos de 5 grs. diarios. Esta situación es un dilema para la salud pública, ya que el consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de hipertensión. Además de los alimentos ya muy conocidos por su excesivo contenido de sodio, como los embutidos y los productos de copetín, existen otros potencialmente más peligrosos porque contienen "sal oculta". El 70% de la sal que se consume a diario proviene de los alimentos industrializados (envasados en general, enlatados, congelados, panificados, etc.); se trata de la sal que se incorpora durante el mismo proceso de elaboración. La industria alimenticia utiliza la sal en una gran cantidad de productos, principalmente como conservante y saborizante, y una parte considerable de la ingesta de sal proviene de alimentos que pueden no tener sabor salado, como, por ejemplo, panes, lácteos, bebidas, galletitas y conservas. Además de los alimentos el aporte de sodio está dado por lo que bebemos, ya que los líquidos que consumimos contienen sodio. Por eso es muy importante analizar de manera minuciosa el contenido de sodio que aportan aquellos grupos de alimentos donde es relevante su presencia como así también una adecuada lectura de los rótulos de las distintas aguas y bebidas. Para reducir el consumo de sal te sugerimos: - Comprar alimentos frescos y cocinar en casa. - Introducir más vegetales frescos en lugar de los que ya vienen enlatados. - Evitar comidas con mayor a 400 mg de sodio. - Evitar el consumo de carnes procesadas, optar consumir carnes frescas. - Evitar el consumo de snacks salados, tener a mano snacks saludables (chip de vegetales, frutas secas, frutas, barra de granola o frutos secos, garbanzos crujientes etc.) - Evitar el consumo de salsa y aderezos salados, cambiarlos por aceto, jugo de limón o salsa saludable. - No poner el salero en la mesa. - Reemplazar el uso de sal por hierbas aromáticas y especies. - Usar quesos bajos en sodio. - Leer las etiquetas, elegir marcas bajas en sodios (80 mg de sodio por porción). En este contexto, para reducir el consumo de sal en la población no alcanza con promover cambios a nivel individual, sino que son necesarias políticas de salud pública que promuevan el acceso igualitario a alimentos saludables y limiten el contenido de sodio de los alimentos procesados. La disminución de 3 gr de la ingesta diaria de sal de la población argentina evitaría en nuestro país cerca de 6.000 muertes por enfermedad cardiovascular y ataques cerebrales. Lucía Cortinovis - Licenciada en Nutrición - Universidad Favaloro (MN 8929 / MP 4151) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Semana Mundial de sensibilización sobre la sal; ¡Más sabor, Menos Sal!

Por Lic. Lucía Cortinovis

