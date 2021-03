» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 11/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

El campanense hizo su debut en la categoría Turismo Pista 1600 de FEDENOR. El campanense Adriano Zarantonello cristalizó su deseo de sumarse a la alta competencia en autos al debutar en la categoría Turismo Pista 1600 de la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FEDENOR). Lo hizo en Arrecifes, donde disputó la primera fecha del calendario 2021 con el Fiat Uno que armó en su momento y cuenta con la motorización a cargo de Tussa y el chasis, de La Sorda. El piloto de nuestra ciudad fue 4º en la clasificación; quedó 5º en la serie; y en la final culminó en el 6º puesto. "La pinchadura de una goma y una falla que tuve todo el fin de semana en el motor no me dejaron estar más adelante. Pero terminé contento con el sexto puesto en la final. Quiero agradecerle a toda esa gente que se preocupó por saber cómo anduvimos y a quienes molesté en estos días para terminar el auto", señaló el Tano tras esta primera carrera. Luego agregó: "Estamos en la buena senda, porque el auto funcionó bien. Seguramente hay algunas cosas para solucionar, pero me vine contento. Sé que a mí me falta, por lógica, afianzarme con el auto y tomar referencias que aún no tengo. La verdad es que giré poco para exigir mucho. Lo intenté, acostumbrado como en el karting, pero está claro que no es así y eso me pasó una factura. Pero de a poco voy a ir metiéndome en el tema". La segunda fecha del calendario 2021 de FEDENOR será el próximo 21 de marzo.



EL TANO SE MOSTRÓ CONTENTO CON EL FUNCIONAMIENTO DEL AUTO EN ESTE DEBUT.



