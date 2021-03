» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 11/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

VOLVIÓ FEDERER Después de dos cirugías en su rodilla derecha y tras 13 meses sin competencia oficial, el suizo Roger Federer volvió al circuito mundial en el Torneo ATP 250 de Doha. Y en su debut venció 7-6, 3-6 y 7-5 al británico Daniel Evans. En la próxima ronda, el ganador de 20 Grand Slams se medirá frente al georgiano Nikoloz Basilashvili.



VOLEY: CUARTOS DE FINAL Este jueves comenzarán los cuartos de final de la Liga de Voleibol Argentino con una triple jornada en el Estadio La Superiora de San Juan. Se enfrentarán Unión Vecinal de Trinidad vs Paracao de Entre Ríos (15.00), Obras de San Juan vs Once Unidos de Mar del Plata (18.00) y Ciudad de Buenos Aires vs Defensores de Banfield (21.00). En semifinales espera UPCN, que terminó invicto la fase regular. BÁSQUET: LIGA NACIONAL En la continuidad de la máxima categoría del básquet de nuestro país, Gimnasia de Comodoro Rivadavia venció ayer 83-71 a Atenas de Córdoba, mientras Libertad de Sunchales superó 74-72 a Argentino de Junín. El martes, en tanto, Ferro Carril Oeste derrotó 67-64 a Boca Juniors y Regatas Corrientes le ganó 68-66 a Oberá Tenis Club. ATP CHILE: DOS A CUARTOS Ayer comenzaron a disputarse los Octavos de Final del Abierto de Chile, el Torneo ATP 250 que le da continuidad a la gira latinoamericana sobre polvo de ladrillo. Y los dos argentinos que salieron a la cancha este miércoles lograron avanzar a los Cuartos de Final: Federico Delbonis superó 6-0 y 6-3 al eslovaco Andrej Martin, mientras Facundo Bagnis derrotó 7-6 y 7-6 al estadounidense Frances Tiafoe. Otros dos tenistas nacionales buscarán hoy también meterse entre los ocho mejores del certamen: Federico Coria se medirá con el peruano Juan Pablo Varillas, mientras Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al español Roberto Carballés. PODOROSKA ELIMINADA La rosarina Nadia Podoroska fue eliminada en el Abierto de Zapopan, Torneo WTA que se disputa en Guadalajara, México. En la primera ronda había superado a la local Giuliana Olmos por 7-6, 3-6 y 6-2, pero en Octavos de Final perdió 7-5 y 7-5 con la italiana Elisabetta Cocciaretto. COI: BACH REELECTO El alemán Thomas Bach fue reelecto este miércoles como presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) por cuatro años más. Luego afirmó: "No hay razones para dudar de que la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio se celebrará el próximo 23 de julio". A sus 67 años, Bach era único candidato y fue reelecto durante la sesión número 137 del COI realizada de manera virtual, con 93 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Fue elegido por primera vez en 2003 y su nuevo mandato será hasta 2025.

