SANTO EMPATE EN CHILE En el inicio de su serie correspondiente a la segunda ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores de América, San Lorenzo igualó ayer 1-1 como visitante frente a Universidad de Chile con gol de Franco Di Santo. Por la misma instancia también jugaron: Universidad Católica de Ecuador 0-1 Libertad de Paraguay (el campanense Adrián Martínez ingresó en el segundo tiempo y vio la tarjeta amarilla), Gremio de Porto Alegre 6-1 Ayacucho de Perú y Caracas de Venezuela 1-2 Junior de Barranquilla. Hoy se completan los partidos de ida con el duelo Guaraní de Paraguay vs Atlético Nacional de Colombia. Las revanchas serán la semana próxima.



EL ROJO, DE RACHA Independiente de Avellaneda estiró su buen momento al vencer anoche 1-0 a Villa Mitre de Bahía Blanca por la primera ronda de la Copa Argentina. Con gol de Silvio Romero, el Rojo cosechó su cuarto triunfo en fila y avanzó a la siguiente fase, en la que se medirá frente a Tigre. Además, este miércoles se jugaron otros dos encuentros de Copa Argentina: Banfield le ganó 2-0 a Güemes de Santiago del Estero y se convirtió en rival de Deportivo Madryn en la segunda ronda; mientras Atlético Tucumán goleó 3-0 a Comunicaciones y será el próximo rival de River Plate en este certamen. EMPATE ENTRE ASCENDIDOS En el partido "interzonal" pendiente de la primera fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Platense igualó ayer 1-1 como local frente a Sarmiento de Junín. Gabriel Alanís adelantó al visitante a los 8 minutos, mientras Hernán Lamberti anotó el empate a los 35. En el final del partido, en el Calamar fue expulsado Luciano Recalde (ex Villa Dálmine). BARCELONA NO PUDO Aunque fue dominador del encuentro y contó con muchas situaciones de gol, Barcelona apenas igualó 1-1 como visitante ante Paris Saint Germain y quedó eliminado en los Octavos de Final de la Champions League. El conjunto francés (Paredes e Icardi fueron titulares; Di María ingresó en el ST) comenzó ganando a los 30 con un penal convertido por Mbappe, pero Lionel Messi lo empató siete minutos después con un golazo. Sin embargo, en el final de ese primer tiempo, el rosarino (que hizo un buen partido) malogró una chance desde los doce pasos que pudo haber cambiado la historia. En la otra serie que se cerró ayer, Liverpool volvió a ganarle 2-0 a Leipzig (esta vez como local) y avanzó también a unos Cuartos de Final que no tendrán ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo, algo que no sucedía desde 2005. EUROPA LEAGUE Hoy comienzan los Octavos de Final de la segunda competencia europea de clubes. Los duelos serán: Ajax vs Young Boys, Dinamo Kiev vs Villarreal, Manchester United vs Milan, Slavia Praga vs Rangers, Tottenham vs Dinamo Zagreb, Granada vs Molde, Olympiakos vs Arsenal y Roma vs Shakhtar. SE ESCAPÓ EL ALETI En un partido pendiente de la 18ª fecha de La Liga de España, Atlético Madrid venció ayer 2-1 a Athletic Bilbao con goles de Llorente y Suárez y estiró su ventaja como líder: suma 62 putos y ahora le lleva seis al Barcelona (56) y ocho al Real Madrid (54). SE RECUPERÓ EL CITY Después de ver interrumpida su racha de 21 victorias, Manchester City volvió ayer a la victoria: goleó 5-2 al Southampton en un adelanto de la 33ª fecha de la Premier League. Así, los dirigidos por Pep Guardiola cuentan ahora con 14 unidades de ventaja sobre el United, aunque con un partido más.

