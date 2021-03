El campanense conducirá el Renault Fluence #8 y tendrá como compañeros a Leonel Pernía, Damián Fineschi y Tomás Cingolani. "Esperamos tener una gran temporada los 4", señaló. Este fin de semana comienza el Campeonato 2021 del Súper TC2000 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Y en las horas previas al inicio de esta nueva temporada se presentó el Renault Castrol Team que integra el campanense Matías Milla por tercer año consecutivo. Se trata del equipo más ganador del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Hasta el momento cuenta con tres Campeonatos de Pilotos (Facundo Ardusso en 2017 y 2018; y Leonel Pernía en 2019) y cinco Campeonatos de Equipos, además de 32 victorias (el total se eleva a 108 si se agrega el período de TC2000 como divisional mayor). Para Milla será su octava temporada en el Súper TC2000, categoría a la que arribó en 2014, después de consagrarse campeón en el TC2000. El primer año fue parte del equipo Chevrolet; luego estuvo tres campañas con Toyota; en 2018 hizo su experiencia con un equipo particular (Sportteam); y desde 2019 es parte del Rombo, escuadra con la que conquistó su primera victoria en la categoría (en septiembre de 2019, en El Zonda de San Juan). La presentación se realizó en un conocido restaurante de la avenida Costanera de la Ciudad de Buenos Aires, donde se presentó oficialmente el nuevo Renault Fluence GT y la nueva conformación del staff de pilotos: Pernía y Milla siguen respecto al año pasado y se incorporan Damián Fineschi y Tomás Cingolani, quienes reemplazan a Facundo Ardusso (pasó a Honda) y Tomás Gagliardi Genne. "Matías es un piloto súper rápido y estoy seguro que este año va a mostrar lo que él sabe y que le va a dar a Renault una gran performance", señaló Alejandro Reggi, Director del Renault Castrol Team. "Para mí es un honor estar nuevamente en este equipo", señaló por su parte el piloto de nuestra ciudad. "La temporada pasada fue un año atípico y nos tuvimos que adaptar a las condiciones que nos iba a exigiendo el contexto. Lo que más rescato fueron las clasificaciones, donde fui muy sólido y por poquito no hice mi primera pole en la categoría. En ese sentido, este año creo que va a ser fundamental clasificar adelante para tener buenos resultados. Tenemos cambios en el equipo y esperamos tener una gran temporada los cuatro. Vamos a dejar todo para lograr una nueva corona", agregó. La novedad para este 2021 en el Súper TC2000 será la incorporación del "Push to Pass", potencia extra que los pilotos podrán utilizar durante un determinado lapso y en una determinada cantidad de ocasiones a lo largo de la carrera. La diferencia entre la potencia permanente de los motores y la que se consiga adicionalmente será de 40 HP. "Me parece que es una opción interesante para la categoría. Será bueno para los pilotos, que deberemos armar una estrategia de carrera. Y también será bueno para el espectáculo", analizó Milla al respecto. La actividad oficial de esta primera fecha que utilizará el circuito 8 del autódromo porteño comenzará este viernes con un ensayo libre de 20 minutos que comenzará a las 17.30 horas. Mañana sábado habrá una sesión de entrenamiento por la mañana y por la tarde, desde las 14.10, se desarrollará la Clasificación para la Carrera Clasificatoria que se disputará desde las 16.15 (está pautada a 25 minutos más una vuelta). En tanto, la primera final de esta temporada 2021 será el domingo desde las 12.00.



LOS DIRECTIVOS Y LOS PILOTOS DEL EQUIPO POSAN JUNTO AL NUEVO FLUENCE GT QUE ESTARÁ EN PISTA ESTE FIN DE SEMANA EN LA PRIMERA FECHA DEL AÑO.





PARA MILLA SERÁ SU TERCER AÑO EN RENAULT Y EL OCTAVO EN EL SÚPER TC2000.





LA SELFIE DE LOS PILOTOS Y DIRECTIVOS DEL EQUIPO. ESTE AÑO SE SUMAN FINESCHI Y CINGOLANI EN REEMPLAZO DE ARDUSSO Y GAGLIARDI GENNE. EL APOYO DE AXION: "ES UN ORGULLO" En esta temporada 2021, Renault Sport vuelve a contar como partners tecnológicos a los lubricantes Castrol y a los combustibles AXION energy. Al respecto, durante la presentación del equipo del Súper TC2000, la Vicepresidenta Comercial de AXION energy, Sandra Yachelini, señaló: "Es un orgullo acompañarlos como el principal sponsor de este equipo de competición que ha demostrado ser el más ganador de la categoría en los últimos años". Luego agregó: "Todos los usuarios Renault pueden comprobar por sus propios medios el rendimiento de nuestros productos en los vehículos que utilizan diariamente. Continuaremos durante todo el año trabajando en conjunto y fortaleciendo nuestra alianza comercial".

Automovilismo:

Súper TC2000; con Matías Milla se presentó el Renault Castrol Team

