Fue anoche en J. Dellepiane y Rawson. Un móvil del SAME lo trasladó hasta el Hospital. Cuando llegó la ambulancia de SAME, el delivery, de unos 25 años de edad, estaba tendido sobre la vereda, junto a su casco, en estado consciente. Minutos antes, había protagonizado un accidente en el que impactó con la trompa de un Volkswagen Gol en la esquina de Rawson y J. Dellepiane, en el bajo de la ciudad. Según testigos del lugar, el Gol iba sobre Rawson mano al centro, mientras que la moto bajaba por la misma calle y, aparentemente, ambos colisionaron cuando habrían girado prácticamente al mismo tiempo en J. Dellepiane hacia la avenida Rocca.

La moto involucrada no tenía colocada la luz delantera reglamentaria.

#Dato choque de auto y moto, anoche 21:30hs Rawson y Dellepiane. El VW Gol Power subía y la Honda Titán sin faro, delivery de pizzería bajaba por Rawson, ambos doblaron hacia Dellepiane y colisionaron, el joven de 25 años fue trasladado por SAME, en el lugar Comando zona 1 pic.twitter.com/fsfpRBnI5I — Daniel Trila (@dantrila) March 12, 2021

Delivery cae al asfalto tras impactar con un auto

