» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Luis Gómez:

"Mientras jóvenes militantes se vacunaban, el Covid-19 seguía afectando a los adultos mayores"







Así lo aseguró el concejal de Juntos por el Cambio, Luis Gómez, quien manifestó: "Es perverso que La Cámpora seleccione con el dedo a las personas que quieren vacunar". El concejal de Juntos por el Cambio, Luis Gómez, se refirió a la vacunación VIP y cuestionó que militantes, dirigentes políticos y funcionarios nacionales recibieron la dosis contra el Covid-19 antes que médicos, docentes, personas de edad avanzada o pacientes de riesgo. Al lamentar que Argentina lleva más de 53 mil muertos producto de la pandemia, lamentó que "mientras jóvenes militantes, se sacaban fotos siendo vacunados con los dedos en V, muchos adultos mayores cargaban la enfermedad con muchas dificultades". "Es muy difícil explicarle a un vecino que tiene a un familiar enfermo e internado con respirador y cuidados intensivos que hay personas sub 40 que ya recibieron la vacuna por el solo hecho de pertenecer a un sector político", aseveró Y explicó: "En las primeras etapas no se incluye a los jóvenes ya que son los que tienen menos riesgo de complicaciones. En una etapa inicial de vacunación lo que se busca es disminuir en forma rápida el impacto, la carga de enfermedad que significan las internaciones y por supuesto la mortalidad, algo que no se cumplió". Gómez incluso recordó que él atravesó una situación personal en la que perdió a su suegro y pidió que ningún adulto mayor tenga que atravesar por algo semejante. Por último, el edil lanzó: "Escuché muchas veces que los kirchneristas dicen que la patria es el otro, ahora deberían decir que la patria es el otro, pero que las vacunas les pertenecen".

El Concejal de Juntos por el Cambio, Luis Gómez.



Luis Gómez:

"Mientras jóvenes militantes se vacunaban, el Covid-19 seguía afectando a los adultos mayores"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar