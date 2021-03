» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/mar/2021 de La Auténtica Defensa. 12 de Marzo: "Día del Militante Radical"

Por Romina Buzzini













Romina Buzzini

"No es fácil ser radical, pero vale la pena serlo." (Pensamiento del Dr. Arturo Ilia) Los radicales celebramos el día del militante el 12 de Marzo, por ser la fecha de nacimiento del Dr. Raúl Alfonsín, en reconocimiento a su vida, su legado, sus ideas y su compromiso con la institucionalidad. Quien significa para todos los argentinos el "Padre de la Democracia", el hombre que consolidó la República tras la negra noche de la dictadura militar, en 1983. Más allá de eso fue un "militante" con mayúscula de la causa radical. Fue un hombre que comenzó la militancia muy joven. Llegó a los más altos cargos partidarios y se transformó en el líder indiscutido de la UCR. Una vez terminada su Presidencia, en circunstancias difíciles como todos recordarán, no fue tarea sencilla seguir en la política para Raúl Alfonsín. Sin embargo, por su irrenunciable vocación y el acompañamiento de sus correligionarios, siguió firme recorriendo pueblos, hablando en comités, abrazando viejos y nuevos amigos. Capaz de recorrer cientos de kilómetros para saludar y hablar ante un puñado de seguidores en algún recóndito lugar de la Patria. No es sólo un militante radical, con todo lo amplio y profundo que ello conlleva. Es un líder que ha hecho historia, que sembró valores, que nos permitió recuperar la esperanza y que ha hecho de la democracia, no sólo una forma de gobierno, sino también un estilo de vida. Un ex presidente que no se enriqueció con la función pública, lucho por el esclarecimiento de las desapariciones forzadas de personas, promovió y logró el juicio a las Juntas, merece un digno homenaje. Es nuestro deber como militantes. Es un festejo que los radicales nos debemos y le debemos a toda la sociedad Argentina, en especial, luego de que en las últimas décadas se produjo un cambio en la mística de la militancia, lo que hizo que esta vaya desapareciendo y la política se fuera transformando en un asunto de especialistas en marketing y funcionarios rentados que solo piensan en su propio beneficio. A pesar de lo vivido y lo que sucede en la política actualmente, no toda la militancia desapareció y esta es la base de crecimiento, no sólo de la UCR, sino de toda la política argentina. Es por ello que, esperamos a todos los vecinos de Campana, quienes alguna vez por convicción irrevocable, se han afiliado a nuestro partido, se acerquen nuevamente a nuestro comité y nos acompañen en la transformación y crecimiento que nuestro partido necesita para volver a ser protagonista de la historia local y nacional. Adelante Radicales. #DiaDelMilitanteRadical recuperemos la mística y la militancia que es la base de toda construcción política #AdelanteRadicales pic.twitter.com/TJMuaInv7J — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) March 12, 2021

12 de Marzo: "Día del Militante Radical"

Por Romina Buzzini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar