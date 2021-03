Efemérides del día de la fecha, 12 de Marzo

DÍA DEL ESCUDO NACIONAL En este día se conmemora la jornada en la que la Asamblea General Constituyente y Soberana (denominada también Asamblea del Año XIII) aprobó oficialmente el Escudo Nacional en el año 1813. Confeccionado por Agustín Donado, diputado de San Luis, y grabado por el orfebre Juan de Dios Rivera, el Escudo Nacional fue aprobado mediante un Decreto firmado por el abogado Tomás Valle, presidente de la Asamblea, e Hipólito Vieytes, diputado de Buenos Aires: "la Asamblea General Constituyente ordena que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de este Cuerpo Soberano, con la sola diferencia de que la inscripción del Círculo sea la de: Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata". En lo que concierne al simbolismo del mismo, es pertinente mencionar que los antebrazos que estrechan sus diestras representan la unión de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata; el gorro frigio es un símbolo de libertad; la pica representa la voluntad de defender la patria; el sol incaico anuncia el nacimiento de la nueva Nación; los laureles representan las victorias de los patriotas en las Batallas de Suipacha (1810) y de Tucumán (1812); y la cintas celeste y blancas representan a la Nación Argentina.



FALLECE JORGE GUINZBURG Jorge Ariel Guinzburg nació el 3 de febrero del año 1949 en Buenos Aires. Tras finalizar el secundario, comenzó a estudiar Derecho acompañado por su inseparable socio humorístico Carlos Abrevaya. Sin embargo, al poco tiempo abandonó la carrera y se inscribió en el Conservatorio de Arte Dramático. En el año 1971 empezó a trabajar como libretistas, junto a Abrevaya, en el programa radial "Pinocheando", conducido por Juan Carlos Mareco, de Radio Rivadavia. Al año siguiente, integraron la redacción de la revista "Satiricón" y, más adelante, en el año 1977, fueron los guionistas de la tira cómica "Diógenes y el Linyera", dibujada por Tabaré, publicada en el diario "Clarín." Arribó a la televisión en el año 1983 escribiendo en el equipo de guionistas de Tato Bores y, al año siguiente, tuvo su primer programa radial "En ayunas" junto a Abrevaya. No obstante, trascendió en el año 1986 con el exitoso programa televisivo "La noticia rebelde" de "ATC"; con Abrevaya, Raúl Becerra, Adolfo Castelo y Nicolás Repetto revolucionaron la televisión argentina al mezclar el humor con el periodismo. Después de que éste llegará a su fin en el año 1989, Guinzburg continuó su carrera con exitosos ciclos como "Peor es nada" (1990), "Tres tristes tigres del 13" (1996), "La Biblia y el Calefón" (1997); "El club de la comedia" (2001) y "Mañanas informales" (2006-2007). Falleció en el año 2008 en Buenos Aires.



"THE SIGN" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1994, el sencillo "The sign" de "Ace of Base" destronaba a "The power of love" de Céline Dion del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Happy Nation" (1993) y compuesta por Jonas Berggren, la canción es acerca de una personas que tiene una vida mejor después de terminar con su pareja.



Efemérides del día de la fecha, 12 de Marzo

