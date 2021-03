Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del viernes, 12/mar/2021. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del viernes, 12/mar/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Radio City Campana FM 91.7 Mhz cumple hoy 32 años en el aire Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

La Familia Stecconi agradece a los fieles oyentes que siguen desde el primer día y a los que se fueron sumando año a año. Fue un domingo 12 de marzo de 1989 cuando oficialmente a las 18 horas se lanzaba al aire la Emisora local desde su primer emplazamiento ubicado en Avenida Rocca 189. 6º piso "C" y "D" en pleno corazón de nuestra ciudad. Con la Dirección General de Norberto Stecconi quien brindó las primeras palabras de inauguración posteriormente a la Sigla Oficial de la Emisora emitida que fuera grabada por aquel entonces en exclusiva por Mario Mazzone (FM Horizonte y TN)fue Ricardo Stecconi quien se encargo como locutor de la emisora de brindar detalles del trabajo que se había realizado durante todo ese verano en transmisiones de prueba comentando sobre la programación oficial que tendría a partir del Lunes 13 de marzo la programación que inicialmente se iniciaría a las 8 de la mañana y finalizaría diariamente a las 24 horas. De esa manera de 8 a 9 horas salía al aire "DESPERTANGO" con la conducción de Norberto Stecconi y de 9 a 13 horas "Buenos Tiempos" con la conducción de Ricardo Stecconi que aún hoy se mantienen en el aire. Exactamente un año después en la misma fecha al cumplir su primer Aniversario la Emisora inauguraba sus estudios propios ubicados hasta la actualidad en Estrada 779 con una fiesta que tuvo la presencia de Autoridades, políticos, deportistas, músicos, oyentes y vecinos donde se comenzó a transmitir las 24 horas. Fue así como a lo largo de todo este tiempo la Emisora estuvo siempre cerca de los eventos destacados de la Ciudad: Transmisión de las Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, Entrega de la Orden de la Campana, Sede del Pre Cosquín, como así también toda la actividad deportiva junto a los equipos y deportistas campanenses con Villa Dálmine en las diferentes categorías del Fútbol de A.F.A , Puerto Nuevo, el Básquet de Siderca primero, Campana Boat Club y Ciudad de Campana, el remo junto a Sergio Fernández en los Panamericanos de Mar del Plata 1995, el automovilismo con la categoría A.L.M.A por citar solo algunos de tantos eventos a los que se sumaron desde hace 16 años las Transmisiones de Fùtbol de Primera Divisiòn junto a Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro, Racing Club e Independiente en Torneos Nacionales e Internacionales y junto a la Selección Argentina en las eliminatorias Mundialistas. En 2000 nos dejó Norberto Stecconi y fue Mirta Qualia quien se hizo cargo de la Dirección de la Emisora que siguió funcionando manteniendo la seriedad, responsabilidad y el profesionalismo que los ha caracterizado durante todo este tiempo. Desde 2005 llegaron los eventos con la visita de diferentes personalidades del ámbito periodístico a nivel nacional que engalanaron cada año en la semana del Día del Periodista. En 2007 se presentó la página oficial de la emisora www.radiocitycampana. com que permitía escuchar la emisora desde cualquier parte del mundo por Internet y en 2015 poner en funcionamiento el sitio de noticias www.03489citynoticias. com.ar que nos mantiene informados y permite además repasar las mejores notas realizadas en cada jornada. Hoy se cumplen 32 años de esa salida al aire muchas horas de transmisión han pasado de información seria y opinión inteligente por eso el agradecimiento de la Familia Stecconi a los fieles oyentes que nos siguen desde el primer día, los que se fueron sumando año a año, a los anunciantes, comercios, empresas que nos brindaron ese apoyo determinante para mantenernos en el aire y a todo el personal que a lo largo de los años estuve al pie del cañón para que Radio City Campana FM 91.7 Mhz se mantenga siempre en el aire. El Sueño de un Visionario como Norberto Stecconi se hizo realidad y se mantiene en el aire con el objetivo claro de informar y acompañar a nuestros oyentes de todo el mundo.



