Enfermedad renal crónica

Por Dra. Moira Behocaray











Moira Behocaray

La manifestación más grave de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la Insuficiencia renal Crónica Terminal que requiere diálisis. En los últimos 10 años la incidencia de Insuficiencia renal crónica se ha duplicado, pero hay muchos pacientes en estadios tempranos de la enfermedad que no son diagnosticados ni tratados. El tratamiento precoz de la enfermedad renal puede prevenir o retrasar su evolución hacia estadios más graves, así como prevenir complicaciones. Factores de riesgo para desarrollar ERC Hipertensión, Diabetes, antecedentes familiares de enfermedad renal, sexo masculino, enfermedad cardiovascular, raza negra, bajo peso al nacer. Siendo la Diabetes la causa más frecuente. ¿Cómo medimos la función de los riñones? Con una muestra de sangre, medimos urea y creatinina y con una muestra de orina de 24 horas podemos calcular el filtrado glomerular o grado de función. En caso de no poder juntar orina de 24 horas (niños pequeños, ancianos, incontinencia) se calcula con una fórmula matemática. ¿Qué síntomas da la ERC? Cuando la función renal está mínimamente alterada el paciente no presenta síntomas, a medida que la enfermedad avanza disminuye la capacidad del riñón de concentrar la orina y de eliminar solutos y toxinas y comienzan síntomas aislados como polaquiuria (orinar más seguido) y nicturia (orinar más de noche que de día). La ERC no da dolor de cintura. A medida que el filtrado glomerular va cayendo aparecen progresivamente los síntomas de la uremia: insomnio, déficit de concentración, piernas inquietas a la noche, picazón en el cuerpo, falta de apetito, gusto amargo, aliento fuerte, náuseas, vómitos, cansancio, frío, calambres, palpitaciones, falta de aire, hinchazón en cara y/o piernas, impotencia sexual entre otros. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico se basa en una historia clínica minuciosa donde se interroga sobre el uso de analgésicos, uso de contraste con iodo, drogas tóxicas para el riñón, etc. Y un examen físico que debe incluir: talla, peso, presión arterial, palpación de pulsos en miembros inferiores, fondo de ojo y evaluación de la próstata en hombres. A esto se agrega Ecografía renal y de vías urinarias con el fin de evaluar próstata, uréteres, forma y tamaño renal. Un tamaño renal pequeño menos a 9 cm en un adulto puede indicar daño crónico del riñón. Cabe aclarar que hay enfermedades renales que cursan con tamaño renal normal como la poliquistosis que es hereditaria y la diabetes. Renoprotección Es un conjunto de medidas que tienen el fin de retrasar la progresión de la enfermedad renal y son: - Control de la presión arterial a valores iguales o menores de 130/80, bajar consumo de sal, disminuir consumo de proteínas animales, controlar la diabetes (HBA1C menor a 7), no fumar, realizar actividad física, colesterol LDL menor a 100, bajar de peso, abundante hidratación, evitar contrastes con iodo y no abusar de analgésicos. - Se debe realizar consulta nefrológica al diagnóstico de Diabetes y en hipertensión crónica. - El abordaje de esta patología es MULTIDISCIPLINARIO (nefrólogos, diabetólogos, oftalmólogos, cardiólogos, clínicos y nutrición). Dra. Moira Behocaray - Médica clínica y Nefróloga - (MP: 54710 / MN: 86919) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

