Será frente a Tiro Federal de San Pedro. El Tricolor avanza con su preparación para el campeonato de Tercera División de la URBA que comenzará el 24 de abril. Después de un 2020 sin competencia en la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), el plantel superior del Club Ciudad de Campana está avanzando con su preparación de cara a la temporada 2021 que comenzará el 24 de abril, cuando debute frente a Los Pinos por la primera fecha de la Tercera División. En ese marco, el staff técnico encabezado por Sebastián García (sucede a César Gigena como head coach) y Alejandro Calvi organizó para este sábado el primer encuentro amistoso de esta pretemporada: será como local frente a Tiro Federal de San Pedro. Para más adelante también están pautados ensayos con Gimnasia de Ituzaingo y un elenco de Pergamino. El plantel superior comenzó esta pretemporada a principios de febrero y, actualmente, está entrenando los lunes, martes y jueves de 21.00 a 23.00 horas. "Después de un año de inactividad estamos trabajando con las mejores expectativas. Queremos volver a competir, no tener lesionados y terminar bien el año. Contamos con un equipo joven, pero que será competitivo", le contó García a LAD. Por el impasse que generó la pandemia de coronavirus, el retorno del rugby tendrá algunas particularidades de carácter preventivo en el desarrollo del juego, especialmente en el scrum, que se realizará bajo la modalidad "tira-saca" y sin empuje, según la medida "bajada" por la Unión Argentina de Rugby (UAR). "El objetivo es que mientras se juega de esta manera, los jugadores practiquen empuje en sus entrenamientos, donde no se registran antecedentes de lesionados graves. Una vez que se logre un scrum estable con correcta posición de acuerdo con los informes de los referentes de seguridad, la UAR autorizará a las diferentes uniones para pasar a la segunda etapa, donde se empujará hasta un metro y medio. Y, por último, la tercera etapa de empuje libre para mayores", se explicó desde la entidad nacional en febrero pasado. En cuanto a lo estrictamente sanitario en relación al coronavirus, se estableció que los partidos se jueguen sin público, sin vestuarios (los equipos deben llegar cambiados) y que no habrá posibilidad de realizar los habituales "tercer tiempo". Después del descenso sufrido en 2019, el CCC volverá a jugar en la Tercera División de la URBA. Debutará el 24 de abril frente a Los Pinos como local y luego jugará con Los Molinos, Municipalidad de Vicente López, Porteño de General Rodríguez, Ezeiza RC, Beromama, Náutico Arsenal Zárate, Varela Jr, San José, Banco Hipotecario y Tiro Federal de Baradero.

