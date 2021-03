» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

VOLEY: LIGA ARGENTINA Ayer, en San Juan, comenzaron las tres series de Cuartos de Final de la Liga Argentina de Voleibol. Unión Vecinal de Trinidad derrotó 3-2 a Paracao de Entre Río (20-25, 18-25, 25-20, 25-21, 15-13), Obras de San Juan barrió 3-0 a Once Unidos de Mar del Plata (25-22, 25-22, 25-19) y Ciudad de Buenos Aires superó 3-0 a Defensores de Banfield (25-22, 25-18, 25-18). Todos los duelos son al mejor de tres partidos, por lo que este sábado podrían definirse los clasificados a semifinales cuando se disputen las revanchas en el Estadio La Superiora de San Juan.



QUIMSA, A PASO FIRME En una nueva jornada de La Liga Nacional de Básquet, Quimsa de Santiago del Estero venció anoche 92-80 a Bahía Basket y se afianzó como líder del certamen con récord de 26 victorias y 5 derrotas. Además, ayer también jugaron: Peñarol de Mar del Plata 76-72 Libertad de Sunchales, Gimnasia de Comodoro Rivadavia 60-64 Olímpico de La Banda, Argentino de Junín 77-81 Instituto de Córdoba y Atenas de Córdoba 71-80 Hispano Americano de Río Gallegos. DOMINA EL BARSA Por la 29ª fecha de la Euroliga, Barcelona amplió su dominio sobre Real Madrid esta temporada al superarlo por 81-76. El cordobés Leandro Bolmaro no vio acción en el conjunto catalán, mientras en el Merengue jugaron el santiagueño Gabriel Deck (17 puntos y 4 rebotes) y el bonaerense Nicolás Laprovittola (6 puntos y 2 rebotes). Con este resultado, el Barsa se afianzó como líder de la competencia (record de 21-8), al tiempo que Real Madrid cayó al 7º puesto (17-12). Hoy jugará el Baskonia (10º con 14-14) del marplatense Luca Vildoza ante el Bayern Munich (4º con 18-10). VUELVE CAMPAZZO Esta noche, desde las 22.00 (hora argentina), Denver Nuggets visitará a Memphis Grizzlies en la reanudación de su calendario después del parate por el All Star Game. Y quien volverá a estar disponible para la franquicia de Colorado es el base Facundo Campazzo, quien superó los días de aislamiento por protocolo Covid tras ser considerado contacto estrecho de un caso positivo. NO SE SUMARON Ayer concluyeron los Octavos de Final del Abierto de Chile, el ATP 250 que continúa la gira latinoamericana sobre polvo de ladrillo. Y ni Federico Coria ni Juan Manuel Cerúndolo pudieron avanzar: el santafesino cayó 6-4 y 7-6 con el peruano Juan Pablo Varillas, mientras el último campeón del Córdoba Open perdió 6-2 y 6-0 con el español Roberto Carballes. De esta manera, habrá solos dos argentinos en los Cuartos de Final que se disputarán hoy: Facundo Bagnis se medirá con el serbio Laslo Djere, mientras Federico Delbonis chocará con el danés Holger Rune. FEDERER ELIMINADO En su primer certamen después de dos cirugías de rodilla y trece meses de inactividad, el suizo Roger Federer fue eliminado ayer en los Cuartos de Final del ATP 250 de Doha al caer 3-6, 6-1 y 7-5 con el georgiano Nikoloz Basilashvili. El ganador de 20 Grand Slams había superado al británico Daniel Evans en su debut y ayer, ante Basilashvili, contó con un match point cuando el georgiano sacó 4-5 y 30-40 en el tercer set. CHINA OFRECE VACUNAS China ofreció al Comité Olímpico Internacional la provisión adicional de vacunas contra el Covid-19 para garantizar la disputa de los Juegos Tokio 2020 y también los de invierno que tendrán lugar en Beijing, el próximo año. Esas dosis, cuya aplicación no será obligatoria, será repartida entre los equipos olímpicos y paralímpicos. Al mismo tiempo, el COI se comprometió a comprar dos vacunas adicionales para la población del país al que corresponda el atleta que reciba la dosis provista por el COI, como un modo de respetar las prioridades sanitarias mundiales en el contexto de la pandemia.

