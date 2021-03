» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

12 de Marzo de 2021







ARRANCA LA QUINTA Con tres partidos, hoy comienza la quinta fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 19.15 horas, Aldosivi de Mar del Plata recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras desde las 21.30 jugarán Unión de Santa Fe vs Gimnasia de La Plata y Huracán vs Lanús. Mañana sábado habrá cinco encuentros: Platense vs Racing Club (17.10), Talleres de Córdoba vs Vélez Sarsfield (17.10), Argentinos Juniors vs Godoy Cruz (19.20), Defensa y Justicia vs Newells (19.20) y Estudiantes de La Plata vs Colón de Santa Fe (21.30). El domingo, en tanto, estará el plato principal de la programación: Boca Juniors vs River Plate (18.00). Y también se medirán Banfield vs San Lorenzo (21.30). Finalmente, el lunes se cerrará la fecha con tres duelos: Rosario Central vs Arsenal (19.15), Atlético Tucumán vs Patronato (19.15) e Independiente vs Sarmiento de Junín (21.30).



SE VA KUDELKA Frank Kudelka dejará de ser el entrenador de Newells después del partido que La Lepra disputará en el sábado frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Hasta el momento, el elenco rosarino suma un solo punto en cuatro presentaciones. Entre los posibles sucesores trascendieron los nombres de Germán Burgos, Gabriel Batistuta y Fernando Gamboa. SELECCIÓN OLÍMPICA El entrenador Fernando Batista dio la lista de convocados para la Selección Argentina Olímpica que se prepara para Tokio 2020 y que disputará el 26 y 29 de marzo dos amistosos con Japón. Los citados, todos Sub 24, son: Jeremías Ledesma, Joaquín Blázquez, Hernán De La Fuente, Kevin Mac Allister, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nazareno Colombo, Milton Valenzuela, Alexandro Bernabér, Santiago Ascacíbar, Santiago Colombatto, Matías Zaracho, Lucas González, Valentín Castellanos, Fernando Valenzuela, Juan Brunetta, Agustín Urzi, Matías Vargas, Ezequiel Ponce y Adolfo Gaich. COPA LIBERTADORES Anoche se completaron los partidos de ida de la segunda ronda de la Fase Previa con la importante victoria que Atlético Nacional de Colombia consiguió como visitante sobre Guaraní de Paraguay por 2 a 0. LAS XENEIZES, A CUARTOS Por la tercera y última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina, Boca Juniors venció ayer 1-0 a Sociedade Esportiva Kindermann y avanzó a los Cuartos de Final como líder de su zona. Su rival en la próxima instancia será América de Cali, que terminó segundo en el Grupo A que ganó Corinthians, último campeón del certamen. Hoy se cerrarán los otros dos grupos de esta edición que se realiza íntegramente en nuestro país y saldrá a la cancha River Plate, que se medirá frente a Atlético Sport Club de Venezuela, sabiendo que un empate le alcanza para avanzar a los Cuartos de Final. PRIMERA B METRO Hoy comenzará la segunda fecha del Torneo Apertura de la categoría con el encuentro que disputarán San Miguel y Talleres de Remedios de Escalada desde las 17.10 horas. PRIMERA C La segunda jornada del Torneo Apertura se pondrá en marcha hoy con el duelo que Deportivo Laferrere y Dock Sud sostendrán desde las 17.10 horas. EUROPA LEAGUE Ayer comenzaron las series de Octavos de Final de la segunda competencia europea de clubes y se registraron los siguientes resultados: Ajax 3-0 Young Boys, Dinamo Kiev 0-2 Villarreal, Manchester United 1-1 Milan, Slavia Praga 1-1 Rangers, Tottenham 2-0 Dinamo Zagreb, Granada 2-0 Molde, Olympiakos 1-3 Arsenal y Roma 3-0 Shakhtar.

Breves: Fútbol

12 de Marzo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar