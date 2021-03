» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Confirman otros dos fallecimientos de vecinos de Campana







Se trata de un hombre de 47 años y una mujer de 72 que se encontraban internados en clínica privadas. Además, se informaron 33 nuevos positivos en la ciudad. A nivel nacional se reportaron 7.849 contagios y 86 muertes. Por segundo día consecutivo, la Secretaría de Salud municipal volvió a informar dos nuevas muertes de vecinos de la ciudad que habían contraído coronavirus: ayer se notificó el fallecimiento de un hombre de 47 años y una mujer de 72, quienes se encontraban internados en centros médicos privados. De esta manera, en marzo ya se han señalado cinco decesos en nuestra ciudad, superando los cuatro que se habían confirmado durante febrero. A su vez, Campana acumula ahora 137 fallecimientos totales desde que comenzó la pandemia (la tasa de letalidad es de 2,07%). Además, la Secretaría de Salud municipal informó este viernes 33 nuevos positivos en la ciudad, por lo que el total acumulado es de 6.614 desde que comenzó la pandemia. Y como ayer no se anunciaron altas médicas, volvió a crecer la cantidad de casos activos: ahora son 303 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad (a principios de mes era 140). En cuanto a la evolución de los contagios, a pesar de los 33 positivos de ayer, el promedio de los últimos siete días cayó y se ubicó en 25. Mientras que la semana actual cerrará con menor cantidad de contagios que la anterior si hoy se informan 20 o menos casos. Finalmente, el cuadro de situación de Campana quedó conformado por 6.614 casos totales que se dividen en 303 que se encuentran activos, 6.174 que se han recuperado y 137 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 21:51 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaba que nuestra ciudad acumula 6.998 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 38 más que en la jornada anterior y 384 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. A su vez, el reporte provincial mantiene a Campana con 137 víctimas fatales, por lo que, ahora, tanto el informe local como el bonaerense coinciden en la cifra de fallecidos totales. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó ayer 18 nuevos positivos y 32 altas médicas. De esta manera, el cuadro de situación de Zárate presenta ahora 5.109 casos totales que se dividen en 404 que se encuentran activos, 4.556 que se han recuperado y 149 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar, tal como viene ocurriendo todos los viernes, no brindó ayer parte propio de la pandemia. En tanto, en Exaltación de la Cruz se notificaron 2 positivos. Así, el Municipio presenta 1.557 casos totales que se dividen en 77 que se encuentran activos, 1.451 que se han recuperado y 29 que han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 158 nuevos infectados, 88 altas médicas y 5 decesos. Con estos números, el distrito acumula 21.775 casos totales, entre los que se cuentan 2.482 activos y 395 fallecidos. REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 7.849 nuevos positivos de coronavirus a nivel nacional, una cifra diaria que no se registraba desde el 25 de febrero. Así, el país acumula ahora 2.185.747 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 157.303 se encuentran activos. Además, la cartera sanitaria señaló 86 nuevas muertes (48 hombres y 38 mujeres), por lo que las víctimas fatales en Argentina ascendieron a 53.578. De los decesos informados ayer, 28 se registraron en la provincia de Buenos Aires y 10 en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, de los 7.849 nuevos positivos, 3.257 correspondieron a la provincia de Buenos Aires (41,5%), 829 a la Ciudad de Buenos Aires (10,6%), 627 a la provincia de Córdoba (8%), 512 a la de Corrientes (6,5%), 464 a la de Santa Fe (6%) y 301 a la de Tucumán (3,8%). En cuanto a la evolución de los contagios a nivel nacional, el promedio de los últimos siete días se ubicó en 6.270, mientras la media de fallecidos confirmados en los últimos siete días cayó ahora a 113. Finalmente, el reporte también indicó que 3.417 pacientes que se contagiaron Covid-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva, al tiempo que señaló la ocupación de camas críticas, independientemente del diagnóstico del paciente, es del 54,6% a nivel nacional y del 60% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

CAMPANA SUMA CINCO MUERTE CONFIRMADAS EN MARZO, SUPERANDO LAS CUATRO QUE SE HABÍAN INFORMADO DURANTE FEBRERO.





#Dato Confirman la muerte de 2 pacientes de #Campana que habían contraído #coronavirus: se trata de un hombre (47) y una mujer (72) que estaban internados en centro privado de salud. Además, la Secretaría de Salud informó este viernes 33 nuevos positivos. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/VL0FnOYzgP — Daniel Trila (@dantrila) March 13, 2021

