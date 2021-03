» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Desde las 17.10 horas recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el inicio del Campeonato 2021. En su octavo torneo consecutivo en la segunda categoría del fútbol argentino, el sueño es el mismo: llegar a Primera División. La tribuna Frattini lucirá vacía, también la de avenida Mitre. Y en la platea apenas habrá dirigentes y periodistas. Sin embargo, en todo el paisaje de Mitre y Puccini volverá a respirarse esa ilusión que brota con el comienzo de cada nueva temporada. Sobre todo, desde hace seis años, cuando Villa Dálmine regresó a la segunda categoría del fútbol argentino y quedó a tan solo un escalón de la Primera División, ese sueño que ronda al club y a la ciudad desde hace largos años. Esta tarde, el Violeta debutará en el Campeonato 2021 de la Primera Nacional, su octavo certamen consecutivo en la categoría: desde las 17.10 horas recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza por la primera fecha de la Zona B, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de TyC Sports Play. Después del flojo rendimiento que mostró el equipo en el último Torneo de Transición (apenas un triunfo en ocho presentaciones), el entrenador Felipe De la Riva y la dirigencia realizaron una profunda renovación del plantel: se marcharon diez jugadores y llegaron dieciséis incorporaciones. Así, la formación titular que el DT presentará hoy tendrá apenas cuatro nombres del certamen anterior (Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Facundo Rizzi y Sergio Sosa). Para este debut, De la Riva no pudo trabajar en estas últimas semanas con Franco Flores (sobrecarga) y Alejandro Gagliardi (distensión) ni tampoco con Catriel Sánchez, cuyo futuro es incierto (actualmente se encuentra en Córdoba, recuperándose de la agresión sufrida) y difícilmente se reincorpore al plantel. Por su situación llegó a último momento Luciano Vázquez, quien el DT espera tener en óptimas condiciones para la tercera fecha. Con estas salvedades, los once titulares elegidos por el uruguayo para el arranque del campeonato son: Emanuel Bilbao; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero; Leandro Larrea, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Facundo Rizzi; Cristian Ojeda y Sergio Sosa. Con estos nombres, el entrenador ganará muchos centímetros para mejorar el juego aéreo (gran falencia en el último Torneo de Transición) y, al mismo tiempo, tendrá flexibilidad para variar el sistema táctico (inicialmente sería 4-4-1-1). En este equipo, Schweizer será el volante de balance y Sánchez, el de salida. Mientras Larrea y Rizzi deberían hacer ancho el mediocampo y aportar velocidad por las bandas. Ojeda, en tanto, cumplirá funciones de conducción y desequilibro, mientras "el Colo" Sosa será la referencia de ataque. La lista de convocados se completa con Lucas Bruera, Franco Flores, Agustín Stancato, Laureano Tello, Tomás Garro, Germán Díaz, Franco Costantino, Stefano Zarantonello y Juan Cruz Franzoni. Del otro lado se parará Independiente Rivadavia, un rival que siempre le ha resultado incómodo al Violeta (no le ha podido ganar en siete encuentros) y que ha atravesado una pretemporada con mucho ruido interno. De hecho, a solo días del inicio del campeonato, renunció el DT Marcelo Straccia y en su reemplazo asumió Gabriel Gómez (será su segundo ciclo en el club, después de haber dirigido en el período 2017-19). Los once titulares de La Lepra para este debut serán: Damián Cebreiro; Carlos Araujo, Alejandro Rébola, Paolo Impini y Luciano Sánchez; Sebastián Navarro, Félix Banega, Mauricio Sperdutti y Daniel Imperiale; Ramiro Maldonado y Gonzalo Vivanco. Mientras la nómina de convocados se completa con Emmanuel Cirrincione, Diego Cardozo, Facundo Fabello, Lucas Fernández, Leonel Ferroni, Ignacio Irañeta, Sebastián Mayorga y Matías Quiroga.



SERGIO SOSA SERÁ EL CENTRODELANTERO TITULAR EN EL DEBUT. Nunca pudo con La Lepra en el historial (Por Gustavo Belsué) Desde su regreso a la segunda categoría del fútbol argentino, Villa Dálmine se enfrentó siete veces con Independiente Rivadavia de Mendoza y nunca pudo ganarle: acumula dos empates y cinco derrotas. Además, apenas pudo marcarle dos goles: Lautaro Fórmica en 2016 y Fernando Alarcón en 2018, ambos en sendas derrotas 2-1 como visitante. El resumen de esos siete encuentros es el siguiente: en el Campeonato 2015, el Violeta cayó 1-0 como visitante en la primera rueda y empató sin goles como local en la segunda; en el Transición 2016 se vieron las caras en el debut, cuando igualaron 0-0 en Mendoza; en la Temporada 2016/17, La Lepra se impuso 2-1 como local en la primera rueda y 2-0 como visitante en la segunda; en el Campeonato 2017/18, Villa Dálmine perdió 1-0 como local en la 20ª fecha; y en el 2018/19 cayó 2-1 como visitante por la 6ª jornada. En estas últimas tres derrotas, el Violeta fue dirigido por Felipe De la Riva. En tanto, en las últimas dos victorias de Independiente Rivadavia, su DT fue Gabriel Gómez. Hoy volverán a verse las caras. Y ojalá la racha cambie.

