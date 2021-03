» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/mar/2021 de La Auténtica Defensa. JECAM arrancó con todo 2021







El objetivo de la cámara es que las personas que tengan una idea se conviertan en emprendedores y los emprendedores en empresarios, promoviendo su desarrollo a través de capacitaciones y generando ámbitos de negocios La Cámara de Jóvenes Empresarios & Emprendedores de Campana arrancó este 2021 con mucha actividad y muchos cambios. Se realizó el encuentro "La agenda PyME para el pleno empleo" donde el presidente de la institución, Federico Szir, participó como miembro de la comisión directiva de JEFEBA (Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de Buenos Aires). La convocatoria fue realizada por CAME a través de CAME JOVEN, la comisión de jóvenes de dicha entidad, en la cual se realizaron exposiciones de dirigentes de diversas regiones del país y con un diagnóstico de la situación del empleo en argentina. Lo más relevante es que se planteó el tema como protagonista de la Agenda 2021 para trabajar a través de la actividad gremial empresaria. En paralelo, se están llevando a cabo visitas a los socios de la cámara, de modo tal de que éstos puedan reunirse con los miembros de la comisión directiva de la cámara. Esto se realiza con la intención de relevar necesidades de los comerciantes y empresarios locales a través de un canal de comunicación directo y eficaz. Esta semana, Federico Szir y Juan Savastano, presidente y vice de la institución respectivamente, fueron recibidos por la empresa ME Trading, empresa familiar industrial Argentina dedicada a la fabricación de envases de hojalata. Con gran trayectoria en el mercado, que brinda soluciones en la fabricación de packaging Premium de hojalata, especiales y litografiados. Su producción abarca dos grandes segmentos: El Industria y el Alimenticio. Adriano Ferrari, quien dirige la empresa, les mostró y explicó el proceso productivo y contó como impactó la pandemia, todos sus proyectos y necesidades. La Cámara de Jóvenes empresarios y emprendedores de Campana está conformada por profesionales, comerciantes, empresas o dueños de una idea, que tienen como premisa el constante progreso y crecimiento de su proyecto. El objetivo de la cámara consiste en crear más y mejores condiciones para lograr que las personas que tengan una idea se conviertan en emprendedores y los emprendedores en empresarios, promoviendo su desarrollo a través de capacitaciones y generando ámbitos de negocios, y también defendiendo sus intereses ante diversos organismos de interés como pueden ser municipios, gobiernos provinciales, otras cámaras empresarias, entre otros. Pueden conocer la institución y sus actividades a través de las redes sociales: Facebook, Instagram o Linkedin. También los interesados pueden contactarse al Whatsapp (03489) 650118 o bien escribir al mail info@jecam.com.ar

Esta semana, Federico Szir y Juan Savastano, presidente y vice de la institución respectivamente, fueron recibidos por la empresa ME Trading





Se realizó el encuentro "La agenda PyME para el pleno empleo" de forma virtual.



