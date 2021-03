» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Bº 21 de Septiembre y alrededores:

De la mano de Amigos Solidarios, los chicos volverán con un look renovado a las aulas







El lunes organizará una sesión solidaria de cortes de pelos en la plaza del barrio para los alumnos de jardín, primaria y secundaria de ambos sexos. El retorno a las clases presenciales está en pleno proceso y Amigos Solidarios quiere contribuir a que todos los chicos vuelvan a las aulas con un look renovado. Por eso, este lunes de 9 a 14 horas estará ofreciendo corte de pelo gratis en la plaza del barrio 21 de septiembre, ubicada en Dellepiane y pasaje 3. El servicio, totalmente gratuito, está dirigido para los chicos en edad de jardín, primaria y secundaria. El único requisito es contar con barbijo o tapaboca y asistir acompañado por un mayor de edad. Los cortes de pelos estarán a cargo de Iván "Upa BB" Castaño junto a su escuela de alumnos. Además participarán los peluqueros Uriel Vasile, Leo Flores, Lucas Blanco y Rodrigo Díaz.También colaborarán con la organización del evento las mamás de las chicas de patín callejero del barrio San Cayetano.

Iván "Upa BB" Castaño junto a su escuela de alumnos serán los encargados de los cortes.





Luis Vasile, de Amigos Solidarios.



