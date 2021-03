» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

ANTICIPO POR INCENDIOS El Gobierno dispuso el giro de 200 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional para las localidades de la Comarca Andina del Paralelo 42 que fueron alcanzadas por los incendios forestales de los últimos días. En tanto, el presidente Alberto Fernández viajará hoy a las 8:00 a Chubut para recorrer las zonas afectadas. Fernández, que llegará primero a San Carlos de Bariloche, en Río Negro, realizará desde allí un sobrevuelo por la región del Lago Puelo. Estará acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, y se prevé que realice anuncios en materia económica, de obra pública y vivienda.



OTRO AUMENTO La petrolera YPF subirá el precio de los combustibles tres veces en los próximos tres meses y, en total, el aumento será de un 15 por ciento más la actualización de los impuestos, lo que pondrá más presión a la inflación. La empresa apunta así a que luego de ello no se concreten otros incrementos en lo que resta del año. El presidente de YPF, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti, presentaron un plan de inversiones y allí fue anunciado el aumento del 15 por ciento escalonado en los próximos tres meses. Las autoridades de la empresa indicaron que ello se realizará "como parte del financiamiento del plan de inversiones que permitirá generar la energía que el país necesita para su desarrollo". En lo que va del año, los combustibles ya registraron cuatro alzas. DÓLAR RECUPERADO El dólar blue recuperó dos pesos y cerró a $142, mientras que el dólar con recargo se afianzó por encima de los $159 y el Banco Central sumó otros US$105 millones a las reservas. La autoridad monetaria acumuló de esa manera compras por unos US$965 millones en lo que va del mes para fortalecer las reservas internacionales. En tanto, el dólar informal había retrocedido $1 el miércoles luego de cuatro días estable y el jueves había caído otros $3. Con la suba de este viernes, recuperó parte de lo perdido en la anterior jornada. A lo largo de la semana, el billete en el circuito financiero ilegal acumuló una merma de $1. ORDEN DE DETENCIÓN Bolivia: la Justicia ordenó la detención de la ex presidenta Jeanine Áñez. La acusan, junto a dos de sus ex ministros que ya fueron detenidos, de los delitos de "sedición y terrorismo", por el golpe de estado de 2019. La Fiscalía de Bolivia emitió órdenes de captura contra Áñez y cinco de sus ministros bajo los cargos de "sedición y terrorismo" por el golpe de Estado, que en noviembre de 2019 terminaron con la renuncia del presidente Evo Morales tras la presión de la cúpula militar. La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó en su cuenta de Twitter este 12 de marzo que se había emitido una orden de detención para ella y cinco miembros de su antigua Administración. La Fiscalía acusa a la exmandataria por cargos de "terrorismo y sedición". Hasta el momento se ha materializado la detención de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, exministro interino de Energías, y la de Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, antiguo titular transitorio de Justicia. Ambos fueron arrestados en la ciudad de Trinidad y se espera que en las próximas horas sean trasladados a La Paz. DENUNCIA DE ROSARIO LUFRANO La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, presentó una denuncia penal ante el fuero federal por "irregularidades" detectadas en la extracción de dinero de una cuenta del organismo, según se informó a través de un comunicado. Lufrano aseguró que fue recuperado el monto extraído y adelantó que exigió las "renuncias" de los responsables. "Las primeras acciones tomadas desde esta presidencia fueron salvaguardar el patrimonio del Estado y recuperar el dinero en efectivo y facturas -cosa que ciertamente ha ocurrido-; así como identificar a los presuntos responsables de las irregularidades que nos ocupan y exigir las renuncias pertinentes", expresó Lufrano, en el texto.

