El 11 de Marzo se cumplieron 100 años del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzolla. Mucho se ha hablado de este verdadero creador, que pese a las críticas de viejos tangueros, impuso su talento y aún sigue gozando a través del tiempo de un prestigio bien ganado en el país y en el mundo. Intérprete, Compositor, Director y Arreglador que tuvo el coraje y el talento para hacer un tango distinto como él lo sentía. Trataré de hacer una breve reseña de su vida. Nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, luego sus padres se radicaron en Estados Unidos. Desde muy chico lo atrajo la música, a los nueve años comenzó el estudio del bandoneón. En 1934 se produjo su encuentro con Carlos Gardel, que al escucharlo opinó "qué bien toca este pibe", e intervino en escenas de la película, El día que me quieras, uno de los films más importantes del Zorzal. Al emprender su última gira, le pide permiso al padre para que Astor integre su elenco, el padre no le permitió viajar. Fue así que el destino que truncó la vida del más grande de los cantores, nos dejara a este otro grande que fue indudablemente un adelantado del tango como aquel Julio De Caro que dejó una huella inolvidable aggiornando el tango en su momento. Al volver a Mar del Plata, Astor actúa en orquestas locales. Con un paso fugaz por otras orquestas conocidas de la Capital. Corría el año 1939, Piazzolla integra la línea de bandoneones y está a cargo de los arreglos de la orquesta de Aníbal Troilo, que dura hasta el año 1944. Al desvincularse Francisco Fiorentino de la orquesta de Pichuco forma su orquesta, que dirige Astor Piazzolla. En 1946 Astor forma su propia orquesta, de aquella época, han quedado grandes realizaciones, por ejemplo ese que Piazzolla diría que fue su primer tango "El Desbande" puramente instrumental con un lucimiento excepcional del director, en esa agrupación los cantores eran Aldo Campoamor y Héctor Insúa. Me quedaron grabados varios temas, citaré algunos de ellos "Tapera" que Homero Manzi escribiera y Gutiérrez le pusiera música cantando Aldo Campoamor o aquel "Caminos del Tucumán", cantado a dúo por Campoamor e Insúa. Los invito a que escuchen estos y otros temas tanto instrumentales como cantados de aquella orquesta, donde quedó reflejado el mejor tango del 40, pero ya asomaba la transformación que experimentaría su música, que paseara por distintos países de América y Europa con tanto éxito. Cursa dirección orquestal con Herman Scherchen, en tanto crea algunos tangos memorables que anticipan la que comenzará a ser su música, "Para lucirse", "Contrabajeando", "Lo que vendrá", "Prepárense", "Tanguango." En 1954 viaja a París, donde se produce su encuentro con la gran maestra Nadia Boulanger en el que define su futuro. Regresa a Buenos Aires y forma el tan famoso como efímero octeto con cuyas grabaciones puede decirse que inaugura la era Piazzolliana. De allí en más la labor de Piazzolla no tiene pausa compone ansiosamente y toca con frenesí, forma sucesivos conjuntos cuyos integrantes selecciona con rigor y disciplina con energía. Se considera que la obra de Piazzolla comienza en 1946 con "El Desbande" y concluye en 1990 con "Le grand tango" para cello y piano. En un lapso de 44 años él produce no menos de ochocientas obras (cifras estimativas) porque no se ha hecho aún el inventario final de una creatividad en permanente ebullición. A mi entender "Adiós, Nonino" (1959) fue su creación más importante, donde su bandoneón expresó con sentidas notas el dolor por la muerte de su padre y "Balada para un loco" (1969), "Chiquilín de Bachin" estos dos en colaboración con Horacio Ferrer. En fin un genio que llevó su música por distintos países del mundo. Hoy su nieto integra una fundación dedicada a resaltar los valores de su música, manteniendo viva la imagen de su abuelo.

