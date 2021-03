» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 13 de Marzo







JORGE MARIO BERGOGLIO ES ELEGIDO PAPA En febrero del año 2013 el papa Benedicto XVI renunció al pontificado alegando falta de fuerzas: "he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecuan por más tiempo al ejercicio del ministerio petrino". Hecho histórico puesto que el último papa en renunciar fue el papa Gregorio XII en el año 1415 por ello la celebración de este cónclave para elegir al próximo papa era un suceso inédito. Alrededor de 115 cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina y, ante la espera del mundo, la "fumata negra" indicó que no se había llegado a los 77 votos necesarios. Finalmente, el cardenal Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer papa latinoamericano y jesuita. Cuando el papa Francisco salió al balcón fue recibido por aproximadamente 100.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro; impartió la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo), rezó el Padre Nuestro y el Ave María y le pidió a la Virgen María que acompañe Benedicto XVI. Aquella jornada manifestó: "comenzamos este camino de la Iglesia de Roma, obispo y pueblo, juntos, en hermandad, amor y confianza recíproca. Recemos unos por otros, por todo el mundo, para que haya una gran hermandad. Este camino debe dar frutos para la nueva evangelización".



GABRIEL BATISTUTA ANUNCIA SU RETIRO DEL FÚTBOL Hace 16 años Gabriel Batistuta anunciaba su retiro del fútbol: "por la presente informo oficialmente mi retiro definitivo como futbolista profesional. Agradezco a todos los que me ayudaron durante mi carrera. En primer lugar a mi familia, a mi representante, a los hinchas, dirigentes, árbitros, empresarios, trabajadores de este deporte, cuerpos técnicos, periodistas y a mis colegas futbolistas". La carrera futbolística de "Bati" comenzó en Newell´s Old Boys, equipo con el que debutó en Primera División a los 19 años en la derrota 1 a 0 frente a San Martín de Tucumán. Tras un breve paso por Sportivo Italiano, en el año 1989, comenzó a vestir la camiseta de River, club con el que se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1989/90, y en el año 1990, arribó a Boca. En el año 1991 partió a Italia para jugar en la Fiorentina, equipo en el que se convirtió en el máximo goleador y se consagró campeón de la Serie B (temporada 1993/94), la Copa Italia (1995/96) y la Supercopa de Italia (1996). En el año 2000 se convirtió en el nuevo jugador de la Roma y, al año siguiente, salió campeón de la Serie A y la Supercopa de Italia. El último club en el que jugó fue el Al-Arabi (Catar). En lo que respecta a la Selección es uno de los máximos goleadores de la "albiceleste" y se consagró campeón de la Copa América (1991 y 1993), la Copa Confederaciones (1992) y la Copa Artemio Franchi (1993).



SE LANZA "MEAN" Un día como hoy en el año 2011, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Mean". Perteneciente al álbum "Speak now" (2010) y compuesta por la cantante estadounidense, la canción es una respuesta a todos aquellos que la critican por todo lo que hace: "hay críticas constructivas y profesionales y después están las personas malas. Y hay una línea que cruzas cuando empiezas a atacar todo sobre una persona".



