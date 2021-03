» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Karting:

El piloto ya trabaja para sumarse a la temporada 2021. El proyecto de Gastón Bustos ya está en marcha. Y, así, sus sueños también. Este joven, exacompañante de Hugo Mauro en aquel campeonato ganado por el campanense en ALMA, tiene como objetivo estar en la Clase 150cc de la categoría Kart Plus. Bustos tomó la decisión de empezar a correr en karting tras haber desarrollado diferentes pruebas que lo terminaron de convencer. Por eso, ahora le llegó el momento de subirse a la alta competencia. Y por estos días se lo nota entusiasmado al respecto. Para empezar a realizar su propio camino en el automovilismo contará con motores atendidos por Ori y el chasis a cargo de Rubén Guerra. La temporada 2021 del campeonato Kart Plus comenzará este domingo y, como es habitual, tendrá como sede al Kartódromo "Ciudad de Zárate". En la última temporada los campeones fueron: Ludmila Ibarra Vásquez en Promocional; Thiago Falivene en Pre-Junior; Tomás Pellettieri en Junior; Juan Carlos "Pájaro" Suárez en Potenciada; Emiliano Falivene en Cajeros 150cc 4T; Alejandaro Sfreddo en Máster; y Facundo Labraga en Máster "C".



