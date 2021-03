Ayer comenzó el Campeonato 2021 de la Primera Nacional en San Juan, donde Atlético de Rafaela cayó 4-2 ante San Martín por la primera fecha de la Zona B. Pablo "Mudo" Ruiz y Juan Villagra adelantaron dos veces al elenco cuyano, pero Ayrton Portillo y Claudio Bieler marcaron sendos empates transitorios durante el primer tiempo. Y parecía que el juego se iba en igualdad, pero en los minutos finales apareció Lucas Campana por duplicado para sellar el 4-2 final a favor de San Martín.

Por esta misma Zona B, que integra Villa Dálmine, hoy también jugarán: Defensores de Belgrano vs Instituto (17.10), San Telmo vs Barracas Central (17.10), Santamarina vs Gimnasia de Jujuy (17.30) y All Boys vs Deportivo Morón (19.30).

En tanto, la Zona A, comenzó ayer con victoria de Mitre de Santiago del Estero, que superó 2-1 como visitante a Nueva Chicago. La programación continuará hoy con otros tres encuentros: Gimnasia de Mendoza vs Agropecuario (17.30), Almirante Brown vs Estudiantes de Buenos Aires (19.10) y Belgrano de Córdoba vs Tigre (21.15).