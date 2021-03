» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

LANÚS LLEGÓ A LA CIMA Anoche comenzó la quinta fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Por la Zona 2, Lanús igualó 0-0 con Huracán y, como Unión de Santa Fe empató 1-1 con Gimnasia (LP), quedó en lo más alto de la tabla. El Granate suma 10 unidades, mientras el Tantengue acumula 9. En tanto, por la Zona 1, Central Córdoba de Santiago del Estero consiguió un nuevo triunfo al vencer 2-1 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata y, de esa manera, llegó a los 10 puntos y se ubica a dos del líder Colón (12), que tiene andar perfecto. Justamente, el Sabalero protagonizará el encuentro más atractivo de este sábado, cuando visite desde las 21.30 horas al también entonado Estudiantes de La Plata (10), que se ilusiona con arrebatarle el liderazgo. Hoy también jugarán: Platense vs Racing Club (17.10), Talleres de Córdoba vs Vélez Sarsfield (17.10), Argentinos Juniors vs Godoy Cruz (19.20) y Defensa y Justicia vs Newells (19.20). Para mañana domingo queda el plato principal de esta quinta fecha: Boca Juniors vs River Plate (18.00). Y también se medirán Banfield vs San Lorenzo (21.30). Finalmente, el lunes se cerrará la programación con tres duelos: Rosario Central vs Arsenal (19.15), Atlético Tucumán vs Patronato (19.15) e Independiente vs Sarmiento de Junín (21.30).



MILLONARIAS, A CUARTOS En el cierre de la primera fase de la Copa Libertadores Femenina que se desarrolla en nuestro país, River Plate venció anoche 3-0 a Atlético Sport Club de Venezuela y clasificó a Cuartos de Final como ganador del Grupo C con 7 puntos. Su rival en la próxima instancia será Ferroviaria de Brasil, que culminó segundo en el Grupo D con 4 unidades. Los otros duelos de Cuartos de Final serán Boca Juniors vs América de Cali, Corinthians vs Santiago Morning y Universidad de Chile vs Independiente Santa Fe de Bogotá. PRIMERA B METRO Ayer comenzó la segunda fecha del Apertura 2021 con el empate 1-1 entre San Miguel y Talleres de Remedios de Escalada. Hoy se disputarán otros cinco encuentros: Argentino de Quilmes vs Colegiales, Sacachispas vs Defensores Unidos, Acassuso vs Villa San Carlos, Cañuelas vs Deportivo Armenio y Deportivo Merlo vs UAI Urquiza. PRIMERA C La segunda fecha del Apertura comenzó con victoria de Dock Sud, que ayer goleó 4-1 como visitante a Laferrere. Hoy continua la programación con Luján vs San Martín (B). JUEGA EL LEEDS Por la 28ª fecha de la Premier League, el equipo que dirige Marcelo Bielsa recibe a Chelsea (9.30, ESPN) buscando cortar una racha de cuatro caídas en fila. Hoy también jugarán: Crystal Palace vs West Bromwich, Everton vs Burnley y Fulham vs Manchester City, único líder del certamen, con 14 puntos de ventaja sobre su escolta Manchester United. LIGA DE ESPAÑA Por la 27ª fecha, el líder Atlético Madrid (62 puntos) visitará hoy a Getafe, mientras Real Madrid (3º con 54) recibirá a Elche. Además, también juegan Alavés vs Cádiz y Osasuna vs Valladolid. La jornada arrancó ayer con victoria de Levante, que superó 1-0 a Valencia.

13 de Marzo de 2021

