NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine: nueve estrenos En su debut, Villa Dálmine igualó 0-0 como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Sus primeros 20 minutos fueron muy flojos y se salvó de quedar en desventaja porque la visita falló un penal. Después cambió y emparejó el trámite, pero generó muy poco de mitad de cancha hacia adelante. Poco para rescatar, mucho para mejorar. La presentación de Villa Dálmine en el Campeonato 2021 de la Primera Nacional quedó lejos de las ilusiones que genera todo debut, especialmente con la máxima categoría a un escalón de distancia. El empate sin goles frente a Independiente Rivadavia de Mendoza como local mostró a un Violeta con muchas caras nuevas, pero con muchos defectos que ya había mostrado en el último Torneo de Transición. En ese sentido, la intención de salir jugando prolijamente desde su propia área fue nuevamente previsible y permitió que el rival no tuviera mayores inconvenientes para presionarlo y tomar a los receptores que pudieran profundizar los avances. Así, en los primeros 20 minutos, el equipo de Felipe De la Riva no pudo plantarse nunca en situación de ataque en campo rival. Y sufrió con cada imprecisión. Incluso, una de ellas derivó en un penal que pudo haber empantanado todavía más el arranque de temporada. Afortunadamente, Mauricio Sperdutti pateó muy ancho. Después, el entrenador Violeta corrigió posiciones en el mediocampo, ubicando a Sánchez como "doble 5" y armando dos líneas de cuatro. Pero, como admitió en la conferencia de prensa post partido, eso apenas sirvió para cortar el dominio del elenco mendocino. Es que el conjunto de nuestra ciudad careció de juego asociado y no tuvo desequilibrio de mitad de cancha para adelante, a excepción de alguna aislada maniobra individual de Leandro Larrea sobre la banda derecha y los destellos de Ojeda, quien careció de balones claros para mostrar su talento y terminó teniendo apariciones intermitentes. En este aspecto, Villa Dálmine extrañó demasiado a Catriel Sánchez, un jugador capaz de generarse sus propias oportunidades. Y a ello se le sumó que no tuvo disponibles ni a Alejandro Gagliardi (sobrecarga musuclar) ni a Luciano Vázquez, el centrodelantero que llegó a último momento para reemplazar al cordobés y que todavía está trabajando en lo físico. Por ello, toda la referencia ofensiva recayó sobre Sergio Sosa, quien luchó como lo hace habitualmente, pero no tuvo compañía ni suerte, porque en la mejor opción que tuvo a disposición, la pelota le picó mal y él terminó trastabillando al trabársele la rodilla. Dentro de este contexto, lo mejor que ofreció el equipo de nuestra ciudad fue su solidez para defender. La última línea tuvo una firme actuación y, además, contó con los centímetros necesarios para olvidar aquellos temores que nacían en cada pelota parada rival durante el pasado Torneo de Transición. Incluso el arquero Bilbao (de escasas intervenciones) se mostró seguro en ese apartado. Desde mañana, De la Riva tendrá una semana "corta" para trabajar de cara al compromiso que tendrá el viernes frente a Atlético de Rafaela como visitante. Serán apenas cuatro días en los que deberá corregir detalles para que su equipo no sea tan previsible en la tenencia del balón y pueda lograr un mayor protagonismo ofensivo. La posibilidad de contar Gagliardi y Vázquez sumaría desde las individualidades, aunque para mejorar el funcionamiento, el DT deberá encontrar soluciones adaptables al material con el que cuenta y al escaso tiempo de trabajo que lleva con muchos de los jugadores que se han incorporado en estas últimas dos semanas. EL PARTIDO De la Riva presentó la misma formación que utilizó en el último amistoso de la preparación, con un sistema 4-1-4-1 que se evidenció rápidamente, con Schweizer jugando por delante de los marcadores centrales, con Sánchez y Ojeda como volantes internos y con Larrea y Rizzi por los costados. Así, cuando el equipo se predispuso al ataque, se plantaba 4-3-3; mientras en el repliegue defensivo era 4-5-1. Pero más allá de los sistemas tácticos, Villa Dálmine tuvo un claro problema en los minutos iniciales: el manejo de la pelota. Mostró intenciones de salir prolijo desde el fondo (Schweizer se retrasaba y se metía entre los centrales), pero nunca pudo sostener la tenencia ni encontrar caminos para plantarse en situación de ataque (fue previsible y el rival lo presionó fácilmente). Las mayores dudas estaban en los pies de Pollacchi, a quien la visita le dejaba avanzar con el balón y ser el que filtrara pases o lanzara largos pelotazos. Pero posteriormente también fallaron Sánchez y Schweizer, cuya imprecisión generó la acción que derivó en el penal y el fuerte golpe que sufrió Bilbao (chocó de frente con Maldonado y el árbitro Zunino sancionó la pena máxima). A pesar del dolor, el 1 se mantuvo en cancha y vio como Sperdutti ejecutó ancho, sobre su palo derecho. Así, en apenas 20 minutos, el Violeta ya había mostrado demasiadas dudas y ya había esquivado una bala que le marcaba que era tiempo de reaccionar. Incluso, de cambiar la manera en que encaró el juego. De la Riva movió a Sánchez junto a Schweizer para conformar "un doble 5" (la formación pasó a ser 4-4-1-1) y sus pedidos de mayor paciencia a Pollacchi surtieron efecto. Entonces el equipo mejoró su presencia en el campo y hasta generó dos acciones que no se transformaron en oportunidades claras de gol por imprecisiones de Sosa. Fue una pequeña evolución y, aunque el rendimiento siguió lejos del esperado, en el tramo final de la primera parte, el juego se hizo más parejo y el elenco campanense contó con dos buenas chances: a los 43, Sosa no pudo conectar de lleno un centro atrás de Larrea; y a los 45, el entrerriano pasó entre dos defensores y se metió en el área, pero definió al costado de la red cuando intentó probar al primer palo. En el arranque del complemento, el Violeta se plantó más adelante para iniciar el juego, disputó la mitad de cancha y, como consecuencia de ello, dispuso de mayor dominio territorial respecto al primer tiempo. Sin embargo, no encontró variantes para desequilibrar al rival: los movimientos de Sosa a espaldas de los centrales y la velocidad de Larrea por la derecha eran los dos únicos caminos que le asomaban ante la falta de circuitos o acciones individuales. En ese sentido, la temprana salida del "Colo" (ingresó un liviano Franzoni) le quitó peso ofensivo a un equipo que extrañó mucho a Catriel Sánchez y cuyo jugador "distinto", Ojeda, fue intermitente y se diluyó a medida que el esfuerzo le pasó factura. Y como la visita también ofreció una versión digna de un primer partido de temporada, el trámite del encuentro se tornó ordinario, disputado, muy trabado; con intensidad, pero sin variantes ni juego asociado. Y sin situaciones claras de gol, más allá que Villa Dálmine tuvo mayor ambición y contó con algunos avances que pudieron haber sido más peligrosos de lo que terminaron siendo (tampoco le sacó provecho a las pelotas paradas). Al fin de cuentas, un partido que apenas sirvió para dejar atrás la ansiedad y los nervios del debut; aunque a De la Riva también le deja varios aspectos para corregir. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero; Leandro Larrea, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez, Facundo Rizzi; Cristian Ojeda y Sergio Sosa. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Franco Flores, Agustín Stancato, Laureano Tello, Tomás Garro, Germán Díaz, Franco Costantino, Stefano Zarantonello y Juan Cruz Franzoni. INDEPENDIENTE RIVADAVIA (0): Damián Cebreiro; Carlos Araujo, Alejandro Rébola, Paolo Impini, Luciano Sánchez; Mauricio Sperdutti, Félix Banega, Sebastián Navarro, Ramiro Maldonado; Daniel Imperiale y Gonzalo Vivanco. DT: Gabriel Gómez. SUPLENTES: Emmanuel Cirrincione, Diego Cardozo, Facundo Fabello, Lucas Fernández, Leonel Ferroni, Ignacio Irañeta, Sebastián Mayorga y Matías Quiroga. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 9m Franzoni x Sosa (VD) y Mayorga x Sperdutti (IR); 21m Irañeta x Maldonado (IR) y Fernández x Vivanco (IR); 22m Díaz x Sánchez (VD); 39m Quiroga x Imperiable (IR) y Cardozo x Banega (IR). AMONESTADOS: Romero (VD); Sánchez, Impini, Navarro, Mayorga y Maldonado (IR). INCIDENCIA: PT 19m Sperdutti (IR) desvió un penal. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Sebastián Zunino.

CRISTIAN OJEDA MOSTRÓ DESTELLOS DE SU TALENTO, AUNQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NO LO ACOMPAÑÓ.





SANTIAGO MOYANO CUMPLIÓ COMO LATERAL DERECHO Y BUSCÓ PROYECTARSE EN VARIAS OCASIONES.





SERGIO SOSA TUVO SUS CHANCES EN EL FINAL PRIMER TIEMPO, PERO LE FALTÓ DETERMINACIÓN Y SUERTE.





DE LA RIVA: "NUNCA PUDIMOS TENER LAS RIENDAS DEL PARTIDO" El DT Violeta reconoció que su equipo no tuvo "volumen de juego". En la conferencia de prensa posterior al empate con Independiente Rivadavia, Felipe De la Riva no mostró el enojo que sí exhibió dentro del campo de juego por la actuación del equipo. Por el contrario: se mostró con buen humor y, sobre todo, con muchas ganas de empezar a trabajar los errores que advirtió en este debut. "Ya tengo un diagnóstico y tengo claro en qué hay que trabajar", señaló con seguridad. "Nos faltó volumen de juego. No tuvimos fútbol, imaginación, suma de pases, variantes. Nos tenemos que poner a trabajar en eso. Hoy fuimos un equipo muy previsible y nos tomaron fácilmente las marcas. Tenemos que encontrar un sistema para que el juego fluya, para que tengamos pases, dinámica, volumen de juego. Tenemos material para armar un buen equipo y vamos a trabajar alternativas que creemos que pueden ser solución", detalló el uruguayo. Al momento de analizar el partido, De la Riva remarcó el mal arranque de su equipo: "La primera media hora jugamos mal, fuimos una bola de nervios. No estábamos cómodos en la cancha y ellos eran más que nosotros. Después el juego se emparejó y el segundo tiempo fue parejo, pero sin situaciones de gol". Para torcer ese mal inicio, Felipe deshizo el 4-1-4-1 y pasó a jugar 4-4-1-1 con Sánchez como "doble 5" junto a Schweizer: "No estábamos bien, nos estaban dominando y lo que pudimos hacer fue corregir posiciones para que nos dejen de dominar. Pero nunca pudimos tener las riendas del partido como nosotros queríamos. Nunca tuvimos el fútbol necesario para ser los dueños del partido". Otra deficiencia Violeta que el DT marcó en conferencia de prensa fue la falta de "peligrosidad arriba". En ese aspecto, de cara al duelo del viernes con Atlético de Rafaela, recuperará a Alejandro Gagliardi y, quizás, también cuente con Luciano Vázquez. Al que no tendrá será a Catriel Sánchez: "Su ausencia se notó. Él nos daba un montón de cosas respecto al juego, porque es un 9 que no necesita que se la den para que la empuje, sino que él se genera sus propias situaciones". Como reemplazante, ayer jugó Sergio Sosa, quien no tuvo suerte ni precisión para aprovechar un par de situaciones en la parte final del primer tiempo. En el complemento lo reemplazó Juan Cruz Franzoni: "Es un chico de movimientos más rápidos que el Colo y pensamos que podía ganarle en velocidad a los centrales de ellos. Tuvo su chance, pero le cortaron el avance con una mano cuando se iba de cara al arquero", explicó De la Riva. Finalmente, el entrenador de Villa Dálmine se refirió también al próximo rival, Atlético de Rafaela, que el viernes perdió 4-2 como visitante ante San Martín de San Juan. "Lo vimos. Tiene jerarquía y la demostró, porque estuvo dos veces en desventaja y dos veces empató el partido rápidamente. Pero también mostró problemas de funcionamiento, especialmente en defensa, algo que seguramente (Walter) Otta ya estará trabajando para corregir, de la misma manera que nosotros vamos a trabajar para buscar mejor funcionamiento ofensivo", cerró el uruguayo.

EL URUGUAYO DIO A ENTENDER QUE MODIFICARÁ EL ESQUEMA PARA EL PRÓXIMO PARTIDO.

