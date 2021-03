» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/mar/2021 de La Auténtica Defensa. 35 mil kilómetros de aventuras







Con una reunión en el patio de comidas de Villaverde Motor Company, el motociclista y escritor Gonzalo Firpo anoche presentó su libro "Ushuaia-Alaska: El sueño". "Alaska fue el tramo del viaje que más disfruté y también el capítulo del libro que más me gustó escribir. Es un lugar que me sorprendió y obnubiló", dijo Gonzalo Firpo tras presentar anoche en Villaverde Motor Company su nuevo libro de viajes en moto relatados en primera persona: "Ushuaia-Alaska: El sueño". La obra tiene un recorrido detallado por los 14 países que Firpo unió con su Honda Twitter de marzo a agosto de 2019, periplo que fue relatado por La Auténtica Defensa casi en directo. "Que los noticieros, los políticos, la deuda externa o el dólar no nos hagan olvidarnos de nuestros sueños. Este libro es una prueba de que hay que ir tras ellos, y también es un homenaje a toda la gente que me ayudó a lo largo del camino. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté vivir la experiencia y ahora poder compartirla", concluyó. "Ushuaia-Alaska: El sueño" está disponible tanto en formato digital como en papel. Para adquirirlo se puede visitar gonzalofirpo.com.ar o comunicarse al por Whatsapp al 531774. También se puede escribir a las redes sociales "Mis viajes en motos" (Facebook) y Firpogonzalo (Instagram).



Firpo, anoche, durante la presentación en Villaverde Motor Company.

35 mil kilómetros de aventuras

