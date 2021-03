Con el hormigonado de los sectores de postas aeróbicas, sigue la puesta en valor de la nueva Costanera

"Una vez finalizados los trabajos, los vecinos podrán utilizarlas a diario, incluso los días de lluvias ya que en el sector no se generará barro", comentó el intendente Abella tras supervisar las tareas. La puesta en valor de la nueva Costanera no se detiene y, este viernes, el Municipio llevó adelante el hormigonado del suelo de los sectores de postas aeróbicas, a fin de que los vecinos puedan usarlos a diario, incluso los días de lluvias. "Es una mejora que estamos haciendo en estos espacios para que los vecinos puedan realizar su actividad física sin importar si llueve o no por el barro que se produce en el suelo. Con estas islas de cemento van a tener la posibilidad de concurrir diariamente", expresó el intendente Sebastián Abella al recorrer el lugar y supervisar los trabajos junto al secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, Sergio Agostinelli, y su par de Espacio Público, Fabio Hernández. En la continuidad de las obras, Abella también detalló que ya fue amurada la barrera de contención que divide la calle principal con el área de carga del ferrocarril y solo resta pintarla. Además, se colocará piedras en las dársenas de descanso de los vehículos. "Estamos a pocos días de poner en marcha esta calle que ya la transitan muchos vecinos a pie y en bicicleta pero cuando lo hagan en vehículo será especial", destacó el jefe comunal que, si bien adelantó que habrá un algún evento especial, "la puesta en valor de la costanera no se va a detener nunca. Vamos a tener inauguraciones permanentemente porque este espacio invita a crear y generar espacios pensando en los vecinos". NUEVAS OBRAS En este marco, el Intendente además comentó que en las próximas semanas se pondrá en marcha la licitación para la construcción de una nueva etapa de la costanera que alcanzará al sector de la vieja arenera y la zona lindera al Campana Boat Club. Allí se prevé construir una calle, un sector de estacionamiento, senderos e iluminaria. También adelantó que se proyecta ampliar el muelle de los pescadores para brindar mayor espacio y comodidad a los vecinos.

Abella supervisó la colocación de hormigón.





El Intendente detalló que ya fue amurada la barrera de contención que divide la calle principal con el área de carga del ferrocarril y solo resta pintarla.





Las mejoras en la costanera no se detienen.



Con el hormigonado de los sectores de postas aeróbicas, sigue la puesta en valor de la nueva Costanera

