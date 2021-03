» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Marina Casaretto:

La presidenta del HCD, Marina Casaretto, calificó como un grave error no utilizar los centros de salud públicos que ya funcionan. "Era mejor dotar a los CAPS y los CICS con equipamiento en vez de gastar dinero para hacer política en un año electoral agarrándose de una campaña de vacunación". La presidenta del Concejo Deliberante, Marina Casaretto, se refirió a la campaña de vacunación contra el COVID 19 que viene realizando la Provincia y calificó como un "grave error" que se haya dejado de lado el sistema de salud municipal, tanto el hospital como los CAPS y los CICS, que cuenta con excelentes enfermeras que a diario aplican decenas de vacunas. Luego de visitar – junto al concejal de Juntos por el Cambio, Javier Contreras- el centro de salud que funciona en el barrio Lubo, Casaretto hizo hincapié en que, si bien esta problemática sucede en todos los municipios de la Provincia y no solo en Campana, "en nuestra ciudad el personal estaba sumamente capacitado y se desaprovechó, gastando dinero innecesariamente en una campaña que es política en vez de haber, por ejemplo, dotado de equipamiento a los centros que ya funcionan y que a diario atienden a cientos de vecinos". Además, señaló que "A pesar de que se vacuna contra el Covid en el hospital ya que la Secretaría de Salud ayuda cuando la Provincia así lo requiere, es muy poco el porcentaje de vecinos que allí acuden" y que "no funcionan para nada bien los turnos. De hecho, llegan turnos sin criterio alguno a gente joven en vez de a nuestros adultos mayores, que son los que corren más riesgo" Y tras dialogar con enfermeras de los centros barriales, Casaretto se preguntó "¿qué sucederá una vez que pasen las elecciones y esta campaña de vacunación deje de ser política? ¿O cuándo la vacuna pase a estar dentro del calendario? Seguramente, llegado ese momento, si recurran a nuestro personal, pero por ahora lo dejan de lado y desaprovechan su experiencia y conocimiento".







