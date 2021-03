» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/mar/2021 de La Auténtica Defensa. El Municipio reclama a ARBA acceso a la información de vehículos







La Secretaría de Ingresos Públicos informó que no puede obtener del sistema provincial información clave para diversas gestiones. Además, comunicó que aquellos vecinos que consideren que las liquidaciones de patentes de vehículos municipalizados son excesivas, pueden acercarse a reclamar y revisar su situación. El Municipio informa que, desde fines del año pasado, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) deshabilitó los accesos a información de contribuyentes centralizados en Ingresos Brutos y eliminó los accesos a la información de vehículos. Según explicaron desde la Secretaría de Ingresos Públicos del Municipio, la entidad provincial dio de baja unilateralmente los convenios de colaboración que se encontraban vigentes con los municipios de la Provincia, incluyendo a Campana. En este sentido, detallaron que esto trae aparejado un sin número de complicaciones en las tareas diarias que el vecino de Campana está acostumbrado a realizar en las dependencias oficiales municipales. Al no contar con el acceso a los sistemas de ARBA, no se pueden consultar ni solucionar las demandas. Por otro lado, desde el Municipio comunicaron que aquellos vecinos que consideren que las liquidaciones de patentes de vehículos municipalizados son excesivas, pueden acercarse a reclamar y revisar su situación. En referencia a los vehículos municipalizados (dominios correspondientes a modelos 2010), la Secretaría de Ingresos Públicos, detalló que la ley 15.226 creó un nuevo artículo -128-, atento a los incrementos en los valores de los automotores y a las nuevas escalas que estableció en el artículo 44, con el fin de limitar la determinación del impuesto automotor. Así, establece que dicho aumento no puede superar el 32% de incremento sobre los valores del año 2020. El Municipio, explicó que recién la semana pasada, ARBA informó las bases de los vehículos municipalizados, pero con las limitaciones mencionadas. Al no poder contar con el acceso a dichos datos ni acceder a los valores del año pasado para los vehículos municipalizados, resulta es imposible poder aplicar el tope en las liquidaciones. Ante esto, los vecinos de los vehículos municipalizados, que consideren que las liquidaciones de las patentes para este año son excesivas, tienen la opción de reclamar. Para ello, se los invita a acercarse a las oficinas de Varela 760 y/o de las oficinas móviles que funcionan en los barrios los días viernes. Al momento de realizar sus consultas, deberán presentarse con las boletas de pago de las patentes de ARBA del año 2020. Con dicha documentación podrán analizar y recalcular las patentes de dichos vehículos.

La secretaria de Ingresos Públicos, Romina Vulich, detalló la problemática.



