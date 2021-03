Alejo Sarna: "Queremos una ciudad con obras para todos"

El referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, afirmó que la ciudad necesita desarrollarse en obras de infraestructura que solucionen los problemas de los vecinos. En sus recorridas por los barrios de Campana, Alejo Sarna junto al equipo que lo acompaña, vienen hace mucho tiempo charlando con los vecinos y vecinas sobre las condiciones de vida con que se enfrentan día a día, y escuchan el relato de los problemas y carencias cotidianas que se ven en distintos sectores de la ciudad. La conclusión es prácticamente la misma en todos lados, dijo Sarna: "los trabajos que hace el municipio solo atienden la emergencia y resuelven los problemas de manera superficial, sin enfrentar los problemas de fondo y estructurales que tiene la ciudad". La sensación de la gente es que las cuadrillas municipales hacen lo mínimo para aplacar el reclamo vecinal, pero jamás surge una iniciativa seria para resolver las distintas situaciones de manera integral y planificada. El diagnóstico de Sarna es sombrío: "más del 40% de la ciudad no tiene cloacas, las obras de pavimento que realiza el municipio son de baja calidad y a los pocos años las calles están destruidas, y los trabajos de mantenimiento de calles, luminarias y espacios públicos se hacen esperar hasta que los vecinos no aguantan más". Esta situación se repite en todos los barrios de Campana, y se agrava a medida que nos alejamos del centro de la ciudad, que parece ser la única prioridad municipal. "La última obra de importancia que se hizo en Campana fue la planta depuradora, y en los últimos tiempos las obras de pavimento que planifica y financia el gobierno nacional. El resto es solo tapar agujeros" señaló Sarna resumiendo su diagnóstico. "Es evidente que la ciudad necesita repensar su crecimiento y planificar su desarrollo para que se puedan ir resolviendo los graves problemas de obras de infraestructura básica que tiene. La ciudad se está extendiendo a lo largo de las rutas 9 y 6, y a medida que nos alejamos mas del centro es menor la cobertura de servicios básicos", aseveró Sarna, y agregó que "Campana se merece un gobierno que enfrente la situación con seriedad y no que solamente atienda la emergencia". "La ciudad necesita un nuevo plan integral de desarrollo que identifique claramente los serios problemas que tiene, y que planifique de qué manera se van a resolver esos problemas con obras, regulaciones y promoción". "Este plan estratégico que Campana tiene que actualizar no solo debe abarcar los servicios públicos, sino también el uso de suelo, lo productivo, lo ambiental y todos aquellos temas determinantes para planificar una ciudad sustentable y con calidad de vida para todos sus habitantes" concluyó Sarna.

Alejo Sarna: "Queremos una ciudad con obras para todos"

