Otra UCR es posible

El próximo 21 de marzo hay elecciones internas del radicalismo en Campana y en la Provincia de Buenos Aires. Esta elección no es sólo una interna radical; esta elección refleja un debate que puede cambiar la configuración de Juntos por el Cambio. Cambiemos primero fue un frente electoral que no estaba pensado en gestionar en conjunto, sino en brindar una alternancia en el poder. Luego, juntos por el cambio se conformo con los actores de la gestión y los dirigentes que acompañaron las políticas del último gobierno, donde no había participación democrática en la elección de los candidatos. Esa falta de elección democrática de los candidatos llevó a dejar afuera del espacio a muchos radicales y de otros partidos políticos que habían integrado el espacio en las elecciones anteriores. El 2019 se perdió por esa falta de participación democrática en la definición de las candidaturas y por la falta de políticas públicas comunes que lo sustenten. Gustavo Posse y Martin Lousteau encarnan hoy el reclamo genuino de los que abrazamos las banderas radicales históricas, bregando por el protagonismo que los radicales venimos reclamando de nuestro partido desde el 2015 en adelante. El radicalismo debe tener su voz, debe tener sus propuestas y debe tener sus candidatos; y eso es lo que los radicales vamos a ir a reclamar a las urnas el próximo 21 de marzo, con la intención de fortalecer nuestro partido para poder liderar luego el espacio político amplio que requiere nuestro país para terminar con la grieta y unir a los argentinos para trabajar por un futuro mejor. Quienes actualmente están en el partido y pretenden que todo siga igual; solo vociferan que ellos estuvieron siempre en el mismo lugar; como que eso fuera algo bueno para destacar; porque quien estuvo en el mismo lugar desde el 2015, son los máximos responsables que la UCR no tenga todavía candidatos propios en nuestra ciudad y en nuestra Provincia; entonces deberían callarse; porque todo el mundo sabe que solo usaron a la UCR para cobrar altos sueldos pero que entregaron las banderas. En mi opinión, hoy la Argentina necesita más que nunca a la UCR porque es el partido que le garantiza republica, democracia, respeto a las instituciones, transparencia, y cuadros técnicos para construir una realidad diferente. No dejemos de ser parte de este resurgimiento del radicalismo que quiere volver a ser mayoría para dejar de una minoría conformista. Deseo profundamente que así lo piensen también todos los radicales. Los invitó el próximo 21 de marzo, a todos los radicales, a ser parte de este proceso de fortalecimiento del radicalismo en la Provincia de Buenos Aires, y a partir de allí la reconstrucción de una fuerza nacional con vocación de poder y con ganas de hacerse cargo de la gestión. Otra UCR es posible, otra Argentina es posible también.

