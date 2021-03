» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/mar/2021 de La Auténtica Defensa. Se inauguró oficialmente FM Swing







Se trata de la nueva radio montada por Rubén Dusac cuyos flamantes estudios se encuentran en Sivori 183. En el día de ayer se realizó la inauguración oficial de F.M SWING 107.5 Mhz con estudios y administración en Sivori 183 de nuestra ciudad. Para iniciar el acto hizo uso de la palabra el propietario Rubén Dusac, de amplia trayectoria en los medios ya sea como periodista y locutor, quien manifestó que el Intendente le había comunicado que no podía asistir pero que iba a estar visitándolo en la semana, también resaltó la presencia de los concejales Marcos Colella (FDT) y Karina Sala, (UCR) y por supuesto no dejó de sorprenderlo la presencia de los Diputados Soledad Alonso y Carlos Ortega ya que hicieron ciento de kilómetros para estar presentes por haber viajado a un encuentro con autoridades del gobierno nacional. Emocionado recordó sus inicios allá por el año 1974 en radio nuclear de Zárate y lo que le brindó Campana cuando se instaló. Recordó al maestro Ismael Garzón quien lo hizo subir al escenario en 1984 y desde ahí no dejó de trabajar para la Municipalidad hasta el 2017. Un hecho muy importante es que el estudio de la radio llevará el nombre del destacado hombre del medio Don Ismael Garzón, a quien siempre admiró. Todas los voces se escucharán en la radio, que ya hay espacios cedidos a los jóvenes del P.J., PRO y UCR como así también nombró a quienes estarán desde la próxima semana con sus propios programas, Marta Lozzi, Walter Otamendi, entre otros. Agradeció a quienes estaban presentes y ya eran parte de la Swing: Lautaro Ríos, Jesica Aciar, Raúl Quirino, Maxi Hermelo. Luego hizo uso de la palabra la diputada Alonso quien remarcó la calidad y el empeño de Rubén, quien "hoy pone al servicio del vecino un medio de comunicación con una gran tecnología" entre otros conceptos. Momentos emotivos se vivieron cuando telefónicamente se comunicaron con Graciela Garzón quien hizo una pequeña recorrida por la labor de su padre. Finalizando el discurso de Graciela se procedió al corte de la cinta que fue realizada por los diputados Alonso y Ortega, los concejales presentes, los periodistas de la emisora, María E Giroldi y vecinos de la radio. Luego se recorrieron las instalaciones y no faltaron las fotos. Para finalizar Rubén agradeció la presencia de todos y lo hizo extensivo a Carlos Barrichi y señora quienes son amigos desde hace muchos años. Realmente un acto muy emotivo a pesar de ser reducido por la pandemia.







