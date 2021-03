Efemérides del día de la fecha, 14 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MATEMÁTICAS

Impulsado por la Unión Matemática Internacional e instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2019, en este día se fomenta el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias matemáticas y se aumenta la notoriedad de las mujeres científicas para impulsar a las niñas a estudiar carreras relacionadas con las matemáticas.

El tema de este año es "Matemáticas para un mundo mejor" y tiene el objetivo de remarcar la importancia de las matemáticas para afrontar retos actuales como el brote de Covid-19 y el cambio climático: "mientras el mundo enfrenta la pandemia de COVID-19, las matemáticas brindan sus modelos y herramientas para ayudarnos a comprender, monitorear y controlar la propagación del virus".

FALLECE EMILIO DISI

Emilio Roberto Parada nació el 2 de enero del año 1943 en San Cristóbal, Buenos Aires. Influenciado por su hermano el actor y productor teatral "Pepe" Parada, Disi descubrió su pasión por la actuación y comenzó a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, del cual egresó en el año 1962. Su carrera inició en los escenarios del Teatro San Martín y el Teatro Cervantes bajo la dirección de Carlos Gorostiza y Armando Discépolo: "estudié 4 años como actor dramático y me contrataron la Comedia Nacional, el San Martín, el Cervantes, para hacer dramas, tragedias, todos los clásicos habidos y por haber." Específicamente en la obra "El discípulo del diablo" del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, Disi supo que lo suyo era la comedia: "antes de salir a escena, me puse un vestuario de época y una peluca a lo Doris Day. Entré al escenario haciendo monerías y el teatro se vino abajo. Sentir la risa de la gente me gustó tanto que me dije: ´esto es lo mío.´"

En el año 1959 debutó en la televisión en el programa "Historia de jóvenes"; a este le sucedieron los éxitos "Casi una pareja" (1982), "La peluquería de don Mateo", "Stress" (1988-1991), "Brigada Cola" (1992-1994), "Rompeportones" (1998) y "Poné a Francella" (2001). En lo que respecta a la gran pantalla, el actor debutó en el año 1968 en la película "Humo de marihuana" y se consolidó con la película "Los hijos de López" (1980). Entre sus películas más importantes se encuentran "El telo y la tele" (1985), "Brigada explosiva" (1986), "Los bañeros más locos del mundo" (1987), "Bañeros II, la playa loca" (1989), "Los extermineitors" (1989)

Falleció en el año 2018 en Buenos Aires.

SE LANZA "ME AND MY BROKEN HEART"

Un día como hoy en el año 2014, la banda británica "Rixton" (actual "Push baby") lanzaba el sencillo "Me and my broken heart." Perteneciente al álbum "Let the road" (2015) y compuesta por Benny Blanco junto a Steve Mac y a Ammar Malik, la canción utiliza la melodía del sencillo "Lonely no more" de Rob Thomas: "somos grandes admiradores de él así que nos inspiramos mucho en él" expresó el cantante de la banda.