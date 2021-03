P U B L I C



Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, pero a diferencia de las modalidades habituales de armado, en este caso la propuesta es en vehículo propio. Antes de reforzar esta nueva opción, queremos volver a aclarar que Vuelos y Vacaciones - Paralelo 54, por ser una agencia oficial, con legajo activo, está autorizada a vender bajo el Plan Ahora 18, donde pueden abonar el viaje hasta en 18 cuotas a tasas fijas muy bajas, siendo el primer pago diferido a tres meses. Esto se mantiene hasta el 31/03/2021. Ahora bien, antes de describir el itinerario de este viaje, repasaremos la modalidad de este viaje. Las caravanas acompañadas responden a demandas de aquellos pasajeros que tienen intención de viajar, pero no se animan aún a usar transportes públicos como aviones, buses, embarcaciones, etc. La consecuencia fue el trazado de una serie de itinerarios bajo esta modalidad, de distintas duraciones y zonas geográficas del país, respetando una serie de características. En primer lugar, siempre se hace con el vehículo propio de cada turista. La totalidad, o casi la totalidad del viaje es una caravana de vehículos acompañados con 2 coordinadores encargados de asistir a los vehículos ante cualquier inconveniente, uno de ellos será un mecánico que solucionará urgencias livianas. Cada programa de viaje incluye además la totalidad de noches de alojamiento con desayunos y algunos almuerzos o cenas, un guía de turismo que explicará las excursiones incluidas dentro del itinerario (incluso mientras conducen a través de altavoces que serán entregados) y la garantía de reprogramación de fecha, a elección del pasajero, en caso de que por disposiciones gubernamentales no se pueda circular por las rutas y localidades del itinerario. Es también importante destacar que así como detallamos lo incluido, no se incluye bajo esta modalidad cargos de combustibles y peajes, ingresos a museos, parques y reservas ni arreglos de averías de los vehículos, traslados o cualquier gasto inherente. Esta opción que detallaremos será válida para salir el día 17/04/2021. La caravana en este caso comienza desde la salida, donde se fijarán puntos de encuentro con los pasajeros que llegan de distintas ciudades y transitarán las rutas 7, 5, 35 y 152, sumando unos 700 Km aproximadamente hasta General Acha, con esta tarde-noche de arribo libre. Luego del primer pernocte llega lo bueno porque si bien les espera otro día largo de manejo, de 750 Km, llegarán a Villa Pehuenia. Es importante destacar que en este circuito, General Acha será base de pernocte para cortar los tramos largos de ida y de regreso, pero que será un itinerario relajado, ya que se dividirá luego en 2 noches en Pehuenia, 3 en San Martín de los Andes, 1 noche en Villa La Angostura, 2 en Esquel y 5 en Bariloche, con lo cual la secuencia de empaque-desempaque y check in-chech out, es realmente relajada. Como decíamos, Villa Pehuenia, recostada sobre el Lago Aluminé, con un crecimiento exponencial desde los años 2.000, se levanta sobre la Península de los Coihues, repleta de araucarias que contrastan con el azul profundo del lago, un pueblo con encanto a 15 Km de la frontera chilena, que supo convertirse en la capital gastronómica de Neuquén. El día más relajado de la estadía en Pehuenia será de un recorrido de pocos kilómetros, con increíbles panorámicas recorriendo los lagos de la zona: Moquehue, Ñorquinco y Aluminé, todos rodeados de bosque andino patagónico y la presencia infaltable de pehuenes. Parte de esta ruta es llamada también Ruta de las Araucarias y les aseguramos que el espectáculo que brinda la caída de sol recortando el perfil de las araucarias quedará con ustedes hecho carne. Este día finaliza con la visita del Volcán Batea Mahuida, inactivo, en cuyo orificio se formó una laguna. Es necesario ascender unos kilómetros de tierra al mirador natural, desde donde podrán divisar la naciente del Río Bío Bío en una laguna así como el Volcán Icalma (en Chile), que a sus pies parece flotar en los lagos Moquehue y Aluminé. El siguiente destino es San Martín de los Andes, por la ruta 23 previa parada en Aluminé, para opcionales como Rappel, Tirolesa, Escalada, tiempo libre que tendrán para practicar lo que quieran. Por la tarde, luego del almuerzo y ya en la ruta 60 ingresarán por la pared norte del Volcán Lanín hasta el Lago Tromen (si el horario de llegada lo permite), una verdadera belleza que aún no fue invadida por el turismo, manteniéndose como un sitio prístino, puro. Durante la estadía en San Martín de los Andes, la primera excursión será para hacer la pared sur del Volcán Lanín, bordeando el Lago Huechulaufquen y finalizando el circuito al borde del Lago Lolog, un recorrido de rasgos claramente volcánicos y erosionados por la actividad glaciaria que el paso de los milenios tamizó luego de bosques. El día siguiente será turno de bordear el Lago Lácar, camino a Hua Hum, uno de los ríos patagónicos más bonitos, de color verde azulado y finalizar en Quila Quina, un camping patagónico de ensueño, dentro de territorio mapuche, con un muelle de madera sobre el lago Lácar, una playa amplia bien provista de servicios e infraestructura y un sendero sobre la península de Quila Quina de 3 Km perfectamente adaptado para cualquiera que quiera caminarlo, sin dificultad. El siguiente destino de pernocte será Villa La Angostura, siguiendo el clásico camino de los 7 Lagos, previo paso por el Cerro Chapelco, irán frenando en los distintos paradores de los lagos Meliquina, Falkner, Villarino, Traful, Correntoso, Espejo Grande y Nahuel Huapi. Esquel será el próximo destino, que lo transitarán por la Ruta 40, bordeando los Lagos Nahuel Huapí, Gutiérrez, Mascardi y Guillelmo para llegar a El Bolsón, donde dispondrán de tiempo libre para el Mercado Artesanal y el almuerzo y al final de la tarde llegarán a Esquel, luego de un trayecto de 160 Km. El tiempo libre en Esquel será para conocer los alrededores de estas villas galesas, Trevelin, el Parque Nacional Los Alerces y el centro de ski Cerro Bayo. Es tiempo de dirigirse ahora a Bariloche, pero antes abordarán La Trochita, nuestro famoso tren a vapor que aún hoy resiste el paso del tiempo uniendo Esquel y El Maitén. El trayecto a Bariloche es algo largo, de unos 280 Km, pero se irá recortando con paradas en los lagos Futalaufquen, Verde y Rivadavia. Ahora sí, quedan 5 noches por delante donde harán base en Bariloche para hacer las mejores excursiones haciendo base en un mismo hotel. El primer circuito será Circuito Chico, un clásico que año a año se renueva con agregados gastronómicos, donde bordearán el Nahuel Huapi por la Avenida Bustillo para hacer paradas en Cerro Campanario, visitarán Colonia Suiza, colonos más importantes de los inicios de Bariloche y quienes trazaron este circuito, visitarán el Llao Llao y alrededores y finalizarán el día en una cabalgata en la Estancia San Ramón donde conocerán sus historias que entreveran jerarcas nazis escapando luego de la segunda guerra mundial. Tronador es otra de las excursiones organizadas, una de las mejores desde nuestro punto de vista, donde visitarán también el Ventisquero Negro (un glaciar negro), junto al Río Manso, al pie del Cerro Tronador, un contraste de paisajes y ríos glaciarios que se mezclan en metros como un dibujo. Es importante aclarar que en este destino dispondrán de dos días libres, donde podrán optar por visitar Cerro Catedral, navegar por el Nahuel Huapi hasta Puerto Blest o el Brazo Frías, visitar fábricas de chocolate o la cervecería Patagonia (muy cerca de Punto Panorámico) o hacer alguno de los tantos circuitos off road de la zona. El último día será cortado como al principio, con un pernocte en General Acha, para no superar los 700 Km de ruta diarios.



Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Lagos Patagónicos en auto propio

Por Lic. Guillermo Ceballos

