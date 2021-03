» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/mar/2021 de La Auténtica Defensa. El coro del Club Ciudad de Campana continúa convocando nuevas voces







Es para sus ensayos presenciales. Los candidatos deben ser mayores de 16 años. El Coro del Club Ciudad de Campana ya comenzó su Temporada 2021, con los protocolos necesarios para la presencialidad, todos los miércoles a partir de las 18.30 en la sede del Club, Chiclana 209. En este nuevo año desea incorporar voces nuevas. La convocatoria es para mayores de 16 años y no es necesario tener conocimientos musicales ni experiencia previa. El coro es abierto tanto a socios como no socios del club. El arancel mensual de los no socios es de $700 y el de los socios es de $500. Aquellos interesados deben acercarse al club los miércoles a las 18.30. Los que no sean socios es imprescindible que escriban previamente un mail a coroclubciudaddecampana@gmail.com . Los socios deben presentarse directamente con su carnet correspondiente.



El coro del Club Ciudad de Campana continúa convocando nuevas voces

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar